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眾安在綫中期轉蝕逾6億 虛銀收入倍增

標籤：經濟

【明報專訊】眾安在綫（6060）公布中期業績，旗下的本港虛擬銀行眾安銀行，上半年淨虧損為2.13億元（人民幣，下同），虧損按年擴大2.9%，不過虧損惡化幅度較去年上半年擴大85.47%和下半年的35.12%，已經大為收窄。截至上半年尾，零售存款餘額超過80億港元，較去年底增約10億港元，貸款餘額超過40億港元，較去年底增15億元，續為全港虛擬銀行最多。

今年上半年，眾安銀行總收入為1.53億元，按年上升1.07倍，其中撇除投資收益的其他收入為1億元，按年上升1.41倍，該部分應包括眾安銀行的利息和手續費收入。該行上半年開支為3.66億元，按年上升30.31%，主要為業務及管理費，按年上升47.7%至3.15億元，該銀行首次披露金融資產信用減值損失，為2468萬元。

承保溢利8072萬 按年升63%

母公司眾安在綫上半年承保溢利8072.2萬元，按年上升63.4%，是2017年上市後，第二年錄得承保利潤。期內總保費按年上升6.8%，至105.15億元，業務指標綜合成本率按年改善0.2個百分點至99.2%，其中費用率按年改善7個百分點至43%，賠付率按年惡化6.8個百分點至56.2%。

賠付率增至56.2%

眾安上半年由盈轉虧，虧損6.22億元，去年則賺7.55億元，該行早前已發出盈警，不派中期息。虧損主要來自資本市場低迷，大幅減少投資收益，另外因應人民幣貶值，導致以美元計價債務產生3億元匯兌損失。