泡泡瑪特半年少賺7% 不派息

自有IP產品收入佔比升至65%

泡泡瑪特昨午公布業績，午後股價彈上，收市升6.4%至19.3元。集團期內收入23.59億元（人民幣，下同），按年大升33.1%，以IP類型劃分，包括SKULLPANDA、Molly等自有IP產品上半年收入為15.28億元，按年升69.7%，佔總收入比例亦由去年同期的50.9%提高13.9個百分點至64.8%；The Monsters、PUCKY期內發售新系列減少，獨家IP收入按年下跌17.3%至3.27億元。

此外，為應對疫情的不確定性，集團放緩新增線下門店及機器人商店的開店計劃，上半年內地淨開設20間店，今年6月底共有308間門店。集團表示，今年上半年內地出現疫情，有133間門店需閉店1周至3個月，對零售店銷售產生較大影響。

集團港澳台地區及海外業務自今年上半年起由B2B轉以DTC為主，計及加盟店，6月底港澳台及海外共有24間門店、98台機器人商店，以及11個跨境電商平台站點，亦在英國、新西蘭、美國開設首間線下門店。集團表示，未來將加速推進海外DTC戰略，提高海外市場的知名度。