宅經濟退潮 健身器材商一年蝕218億

Nvidia料季度收入跌17%

市場對健身器材需求下降，加上訂閱人數增長輕微，Peloton第四財季收入按年跌近30%至6.79億美元，並預計未來數月會繼續入不敷支。

繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）發布疲弱的業績展望，預計第三財季收入按年跌17%至59億美元，遠低於分析師預期的69億美元。該公司約三分之一的銷售額來自遊戲玩家，尖端的顯示卡性能大受客戶歡迎，但客戶的購買力正受到通脹影響。在截至7月底的第二財季，Nvidia的遊戲業務銷售額按年跌33%至20.4億美元，用於虛幣挖礦的繪圖晶片也因虛幣價格下滑而銷量受挫，不過數據中心及汽車相關業務持續增長，整體銷售額按年增長3%至67億美元，符合該公司兩周前發表的初步預估。該股早段微跌。

此外，雲端數據平台Snowflake（美：SNOW），在截至7月底的第二財季整體收入按年增長83%，股價早段急升16%。美國人力資源軟件商Salesforce（美：CRM）第二財季收入利潤勝預期，宣布首次斥100億美元回購股票。

（綜合報道）

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