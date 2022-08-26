試業失敗 亞馬遜撤自家遙距醫療服務

去年6月亞馬遜稱多家企業有興趣使用Amazon Care服務，企業客戶包括希爾頓（美：HLT）、Silicon Labs等。不過亞馬遜健康服務部門主管Neil Lindsay周三在內部備忘稱，雖然註冊會員喜歡Amazon Care的許多方面，但對於亞馬遜一直瞄準的大型企業客戶來說仍有不足之處，不過即使服務最終結束，亞馬遜已深入了解到企業及個人客戶的真正需要。

近期斥304億收購大型保健商

目前市場存在多個同類對手。分析認為，亞馬遜關閉其自家服務，反映其進軍醫療市場的難度。雖然亞馬遜計劃退出Amazon Care服務，最近卻斥資39億美元（約304億港元）收購大型醫療保健服務供應商One Medical。截至3月，One Medical在25個市場擁有約76.7萬會員。Google等機構也向員工提供One Medical服務。

市場人士指出，One Medical也經營遙距醫療服務，若收購獲監管機構批准，將為亞馬遜提供現成的企業客戶，令自家平台變得多餘。

（綜合報道）

[國際金融]