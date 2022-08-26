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葉創成：信港樓續旺40年 低吸新地恒地

【明報專訊】筆者一向是本港地產股的好友，近月一直希望趁股市及樓市現處調整期低吸新地（0016）或恒地（0012）。本周筆者先後與一名去年BNO移民後、本季回港放暑假的中小型科技公司老闆飯聚，以及專訪在本港城市規劃界有近50年經驗的達材都市規劃顧問執行董事陳達材，他們對本港樓市審慎樂觀，陳達材更預料本港經濟及樓市再興旺至少40年，這亦加強筆者對低吸新地或恒地的信心，下文將會詳細分析。

筆者認識的這名科技公司老闆，她們一家去年以BNO移民至英國後，上月回港放暑假。這名朋友在本周中離港返英前，筆者與她及一班朋友周初在恒地旗下沙田廣場某餐廳飯聚，得悉她於去年BNO移民前已在高位沽出本港原屬自住的物業，眼光的確頗準確，而她是次BNO移民的主要目的是方便兒子入讀當地頂尖國際學校，其實她對本港長遠前景並不悲觀，不排除會再買港樓，為日後回流作準備。

完善選舉制度 長遠利好經濟樓市

陳達材的訪問已於昨日「名人樓市論壇」見報，當中主要介紹他對本港政府如何積極增加土地儲備的建議。

建議港府大增土儲的原因是，陳達材對本港經濟及樓市長遠前景十分樂觀。他認為，本港去年完善選舉制度，落實愛國者治港，理順行政立法關係，有利政府推行符合港人長遠利益的政策，這是最根本的利好因素；而且至少在未來40年，本港料仍然會在國家對外開放、招商引資及科技發展中扮演十分重要角色，因此經濟前景看俏，各類物業的需求亦長遠睇升。

新地恒地屬沙田市中心商場大業主

陳達材1973年畢業於中文大學地理系，屬同年代的精英，在本港社會打滾近50年亦累積豐富人生閱歷，上述分析值得重視。另外，他於1980年代曾任職新界拓展署（New Territories Development Department, NTDD）負責規劃沙田的發展，而筆者年幼至今大部分時間均居住在沙田，新地及恒地則是沙田市中心商場大業主。

綜合上述分析，筆者維持原定計劃，在本季低吸新地或恒地。

[葉創成 創富倉]