moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

人口增供應缺 曼城樓價跑贏倫敦

【明報專訊】港人無論移居或移民英國，也要有心理準備面對當地物價急升。那麼樓價會否也跟隨通脹上升呢？近年，英國主要城市之一曼徹斯特的樓價升幅較首都倫敦更急，各類公寓租金亦創下歷史新高，市場預期明年還會繼續上漲。不少投資者都考慮曼徹斯特，認為現在是投資當地物業的理想時機。若作為海外物業投資首選，不妨選擇當地的1房及2房單位，因為這兩種戶型去年價格升幅最大，而未來5年預料不少年輕人移居該市，小型單位仍有需求。

英國政府數據顯示，該國每年至少需要34.5萬個新單位才能滿足需求。然而2019至2020年交付數量僅約24萬個，即仍有10萬個供應缺口，因而推高樓價。仲量聯行預測，未來5年需興建的150萬個單位，供應缺口達50萬個。

仲量聯行料未來5年樓價升26%

據國家統計局最新樓價指數，過去12個月英格蘭西北地區樓價升10.8%，曼徹斯特是該區升幅之最。此外，仲量聯行2022至2026年住宅升幅預測，曼徹斯特樓價將保持升勢。據其報告，該市樓價未來5年料升25.8%。升幅可謂一時無兩，令不少投資者瞄準曼徹斯特物業市場，認為可以跑贏倫敦。單計2022年，該行預料曼徹斯特樓價至少升6%。

樓價升勢強勁，主要因為該市人口增長和房屋供應嚴重不足，當中不少30歲以下的年輕人會選擇搬到曼徹斯特居住，原因是生活質素及就業機會較佳，同時與倫敦等城市相比，租金仍然很低。

新興產業是未來經濟發展重點，政府最近數據顯示，2021年曼徹斯特在科技行業的工作職位增加了164.6%。這些正是吸引年輕人遷往曼徹斯特，令人口增長如此迅速的原因。

科技業職位多 吸引年輕人移居

最近，曼徹斯特獲《Time Out》評為全球第三大宜居地，部分原因在於其世界級的文化遺產，同時可與工作前景與生活質素取得平衡。由於上述因素，Alliance City Living預計未來10年內將有多達7萬人移居該市，而當地又沒有足夠住宅追上需求，供求情况在未來只會變得更加緊張。

今年新供應不及去年一半

德勤最新調查顯示，曼徹斯特2022年料只有2200伙新供應，這與2021年的5500伙相去甚遠。考慮到這一點，很明顯人口增長和供應不足正在推高樓價。無論低層公寓、聯排別墅或是高層住宅，曼徹斯特需要更多優質項目來滿足未來幾年的需求。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]