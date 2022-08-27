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曾傳底稿送港處理 中方沒提

【明報專訊】據中證監公布，中美審計監管合作範圍，包括協助對方開展對會計師行檢查和調查，中方提供協助範圍也包括部分為中概股提供審計服務，而審計底稿存放在內地的香港事務所，惟未有在其他部分提及香港。《華爾街日報》在前日報道，內地擬將中概股的審計底稿及相關資料由內地送到香港，讓美方人員到港審查，以解決審計爭議。

會計師：可委港機構任第三方

信永中和香港管理合伙人盧華基表示，據中證監公布，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）或其委任的機構，應可在中證監協助下，獲准直接到內地審計會計底稿和向相關人員詢問取證。不過他認為，香港在協議也有可擔當角色，PCAOB或會委任在港的獨立第三方機構，為其到內地進行所須的調查和審查，因為香港會計師一向奉行國際標準，專業水平和能力也獲國際認可，PCAOB與其在西方國家調派人員執行工作，不如在港指定機構擔當工作，對中美雙方同樣便利。

香港財務匯報局表示，將會支持相互跨境合作，將在《財務匯報局條例》所訂的規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當的安排。作為香港的獨立核數師監管機構，當局具有提高香港會計師事務所審計報告質素的法定職能，對其受監管者的跨境查察，具有監管權益。當局致力保障投資者權益、促進公眾對審計過程的信任，以及加強投資者對香港及全球其他資本市場的信心。