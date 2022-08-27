moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美團上季虧損收窄至11億 勝預期 非國際準則扭虧 賺21億

【明報專訊】重磅科網股美團（3690）昨壓軸公布業績，上季淨虧損按年收窄至11.16億元（人民幣，下同），勝市場預期的虧損32.4億元，仍未扭轉連蝕7季頹勢。惟根據非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，美團則連跌6季後轉賺，上季錄得20.58億元利潤（見圖），遠勝於市場預期虧損21.73億元。美團首席財務官陳少暉昨於分析員會議上稱，第二季向來屬於傳統淡季，但疫情帶動上季核心本地商業經營利潤率走高，預期表現將於第三季有所回落，但強調下半年仍見增長。

「核心本地商業」多賺四成

截至今年6月底止3個月，美團總收入按年升16.4%至509.4億元，勝市場預期的485.8億元，惟已是2020年第二季以後，增速連續第五個季度放緩。美團股價績前連升兩天，周四及周五（25及26日）累計反彈逾一成，昨天收升2.6%至181.9港元。

值得留意的是，美團上季起改變分部披露，將原有的「餐飲外賣」及「到店、酒店及旅遊」合併，加上新業務之中的「美團閃購」、「民宿」及「交通票務」，重新組合成「核心本地商業」。新業務則基本維持，主要包括美團優選、美團買菜、餐飲供應鏈（快驢）、網約車、共享單車、共享電單車、充電寶、餐廳管理系統及其他新業務。

新業務經營虧損收窄20億

美團首席執行官王興認為，新分部披露更能反映公司業務策略、各種業務的發展階段及財務表現，也更好保持公司資源分配一致。按最新分類劃分，核心本地商業收入按年增加9.2%至367.79億元，經營溢利亦按年升39.7%至82.61億元；新業務收入按年急升40.7%至141.59億元，經營虧損亦收窄至67.9億元，去年同期為虧損87.85億元。

美團指出，受累於內地疫情及管控措施影響，餐飲外賣業務訂單量在4月及5月受到嚴重影響，但在6月疫情得到有效控制後迅速恢復。期內，餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單按年增長7.6%，美團閃購日均訂單量達到430萬。陳少暉稱，內地上季疫情引發市民囤貨，帶動美團閃購表現做好，又表示該業務接近盈利。

市民囤貨帶動 閃購近盈利

對於美團閃購「升格」成為核心業務，市場關注公司未來部署和重心，王興稱不能靠單一業務模式滿足雜貨電商服務，表示美團閃購跟餐飲外賣的即時配送網絡相近，所以較容易複製和拓展；社區團購服務「美團優選」和「美團買菜」仍處於早期發展階段，相信需花更多時間增加倉儲和供應鏈能力。