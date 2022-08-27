美團上季虧損收窄至11億 勝預期 非國際準則扭虧 賺21億

「核心本地商業」多賺四成

截至今年6月底止3個月，美團總收入按年升16.4%至509.4億元，勝市場預期的485.8億元，惟已是2020年第二季以後，增速連續第五個季度放緩。美團股價績前連升兩天，周四及周五（25及26日）累計反彈逾一成，昨天收升2.6%至181.9港元。

值得留意的是，美團上季起改變分部披露，將原有的「餐飲外賣」及「到店、酒店及旅遊」合併，加上新業務之中的「美團閃購」、「民宿」及「交通票務」，重新組合成「核心本地商業」。新業務則基本維持，主要包括美團優選、美團買菜、餐飲供應鏈（快驢）、網約車、共享單車、共享電單車、充電寶、餐廳管理系統及其他新業務。

新業務經營虧損收窄20億

美團首席執行官王興認為，新分部披露更能反映公司業務策略、各種業務的發展階段及財務表現，也更好保持公司資源分配一致。按最新分類劃分，核心本地商業收入按年增加9.2%至367.79億元，經營溢利亦按年升39.7%至82.61億元；新業務收入按年急升40.7%至141.59億元，經營虧損亦收窄至67.9億元，去年同期為虧損87.85億元。

美團指出，受累於內地疫情及管控措施影響，餐飲外賣業務訂單量在4月及5月受到嚴重影響，但在6月疫情得到有效控制後迅速恢復。期內，餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單按年增長7.6%，美團閃購日均訂單量達到430萬。陳少暉稱，內地上季疫情引發市民囤貨，帶動美團閃購表現做好，又表示該業務接近盈利。

市民囤貨帶動 閃購近盈利

對於美團閃購「升格」成為核心業務，市場關注公司未來部署和重心，王興稱不能靠單一業務模式滿足雜貨電商服務，表示美團閃購跟餐飲外賣的即時配送網絡相近，所以較容易複製和拓展；社區團購服務「美團優選」和「美團買菜」仍處於早期發展階段，相信需花更多時間增加倉儲和供應鏈能力。