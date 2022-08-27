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香格里拉中期虧損擴1.7倍

【明報專訊】疫情期間，酒店及旅遊股繼續無運行。香格里拉（0069）上半年虧損按年擴大1.65倍，至1.58億美元，主要市場內地受疫情管控影響，但整體收入仍有增長；公司對今年餘下時間審慎樂觀。另外，東瀛遊（6882）中期虧損收窄17.8%至5677.1萬元，其間只有兩個日本團成團。兩股均不派息。東瀛遊股價昨績前收升5.5%，香格里拉則收跌不足1%。

今年上半年香格里拉收入6.27億美元，按年增長近15%。主要市場中國則受臨時管控及旅行限制影響，期內該區酒店物業總收入按年跌35.5%，至1.88億美元。至6月底入住率32%，大跌18個百分點；每房收入30美元，下跌47%。

集團表示，在酒店檢疫隔離及宅度假推動下，香港酒店業務表現逐漸回升，上半年香港酒店物業總收入按年升12.2%至5980萬元。截至6月底，上半年入住率按年升3個百分點至34%，每房收入升44%至65美元。此外，受惠重新開放邊境、放寬旅行限制，集團多個國家酒店物業總收入均大升。

東瀛遊少蝕近兩成

獲億元融資

東瀛遊表示，大部分旅行團自2020年3月中旬已停業至今。公司上半年收益約2900萬元，按年增64.8%。期內，旅行團主要包括香港本地旅行團及於今年6月的兩個往日本旅行，有關業務收益約230萬元，跌約三成；商品銷售收益增約61%，酒店營運收入增1.4倍。

東瀛遊「燒錢」後，上半年資產淨值跌至只餘3388.6萬元，淨流動資產回復正數，達3070.7萬元。公司表示，大寶行同意安排予公司不少於1億元的進一步信貸融資，直至2023年底，相信今明兩年將擁有足夠營運資金營運。