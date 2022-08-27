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外媒：小米擬伙北汽「造車」

【明報專訊】小米（1810）進軍車壇再有新進展。外電彭博昨引述消息報道，小米疑未能獲牌照造車，故決定「轉投」跟北京汽車（1958）磋商合作，希望如期實現於2024年推出自家品牌。據報，雙方正研究不同方案，包括持汽車生產許可的北京現代第二工廠，直接易手予小米。小米對報道不予評論，北汽亦沒有回應彭博的查詢。

北汽曾飈逾三成

受消息刺激，北汽昨午一度飈逾三成，其後升幅收窄至14.8%，收報2.33元；小米亦升3.2%，收報11.78元。消息人士表示，雖然北京現代第二工廠比較殘舊，需要重大升級才能支持生產電動車，但北汽旗下的北汽藍谷（滬：600733）或會跟小米推出聯名品牌，並負責生產事宜。

其後有內地傳媒引述北汽藍谷投資者關係部門相關人士表示，目前暫未收到相關確切的消息。此外，多家內媒再引述消息表示，小米或接手北汽藍谷位於青島萊西的生產基地，惟北汽回應稱「無聽說過此事」。

小米去年宣布，將斥資100億美元（約780億港元）發展電動車，預計2024年上半年正式量產，首家工廠已在北京亦庄展開建設，預計今年完工。近日，小米創辦人雷軍公布小米自動駕駛技術路面測試的實拍片段，更表示公司自動駕駛技術已進入測試階段，將陸續在全國測試。