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龍湖半年核心多賺6% 逆市奇葩 仍派中期息每股0.33元 派息比率降至30%

標籤：經濟

【明報專訊】被視為「最硬淨內房」的藍籌股龍湖（0960）上半年業績逆市做好，核心盈利多賺6.1%至65.5億元（人民幣，下同），純利增不足1%至74.8億元，較市場原預期只能持平為佳。上半年龍湖仍派中期息每股0.33元，惟按年削近30%，派息比率亦由2021年中期的45%降至約30%。作為逆市派息股的龍湖，昨曾升7.5%，收市仍升5.7%，報26.7港元。

明報記者 方楚茵

派息刺激 股價曾飈7.5%

上半年龍湖合約銷售額858.1億元，按年跌39.8%，似乎難達年初開出的2022年全年目標3000億元。管理層亦表示，今年將不會預設全年銷售目標，會以現金流的安全為考量作合理安排，全年可售貨值達4000億元，將作動態調整。

龍湖上半年毛利率按年跌6.4個百分點至21.3%，當中物業發展業務結算毛利率亦按年跌6.1個百分點至17.3%。管理層表示，是受限價政策在高能級城市的嚴格實施影響。但隨着市場好轉未來將逐步修復。公司預期，今年整體市場低開觸底，整體穩中向好，全年商品房銷售跌30%以內，對市場仍有信心。

合約銷售858億 跌四成

撤全年目標 保現金流為先

問到公司分拆龍湖智創生活進度，執行董事、首席財務官趙軼表示，龍湖智創生活上市準備一直就緒，惟市場情緒不佳，龍湖亦不焦急，未來會繼續做好龍湖智創生活的內生毛利率及接管項目效率，減少對低效增長的依賴，未來會保持年化收入增長30%至40%，利潤增長50%亦是可期。

市場情緒欠佳 物管不急於上市

問到目前市場環境及龍湖月初遭散佈商票逾期的謠言做空時，主席吳亞軍（圖）表示，做空是正常市場行為，但「造謠不是」，雖然明白當股價比別人好時都會遭遇到，但投資者也藉此將龍湖看得更清楚，「自己心情還可以」。她稱行業底部已開始出現，部分同行亦有良好表現，相信能與龍湖同樣穿越周期，共渡難關。

此外，她提到以往已有金融機構風控人士指出，「像泰坦尼克號（港譯鐵達尼號）撞上冰山時做風險管理已來不及，要做的是應對看不到的冰山」，所以龍湖早年已預測行業周期的變化。

她認為經歷這次事件也讓管理層能更謙虛勤勉也不一定是壞事，集團也能多做準備，除了防守動作，也能更好預測行業大周期、思考佈局等。