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交行中期賺440億 不派中期息

標籤：經濟

【明報專訊】交通銀行（3328）昨天公布截至6月底止中期業績，純利440.4億元（人民幣，下同），按年增長4.81%；每股盈利0.55元；不派中期股息。期內，淨利息收入850.93億元，按年增長8.42%；手續費及佣金淨收入246.54億元，減少1.25%；淨經營收入1435.68億元，增長7.1%。淨利息收益率1.53%，按年減少0.02個百分點。

至6月底，不良貸款率1.46%，按年下跌0.02個百分點。撥備覆蓋率173.1%，升6.6個百分點。資本充足率14.49%，跌0.96個百分點；一級資本充足比率12.2%，跌0.81個百分點；核心一級資本充足率9.99%，跌0.63個百分點。上半年負債總額按年增8.45%至11.59萬億元，客戶存款增10.96%至7.81萬億元。

不良貸款率1.46% 按年下跌

上月內地房地產企業債務問題加劇，有爛尾樓業主發起斷供按揭，交行副行長周萬阜表示，該行部分地區客戶有停貸，不過該行涉及斷供現存貸款的規模較小，風險可控。他表示中央和地方政府已有保交樓政策措施實施，房地產風險集中釋放，已漸漸進入尾聲，斷供潮不會繼續蔓延。周萬阜表示，截至7月底，交行涉及延期交樓、停工、爛尾樓的項目有369個，相關按揭餘額為236億元，佔整體按揭貸款餘額1.55%，而已逾期還款的按揭貸款餘額為4.67億元，佔整體0.03%。該行及後會繼續排查，偵測風險，配合地方政府保交樓工作。

首席風險官林驊表示，下半年資產質量防控仍面對較大挑戰和壓力，內地經濟恢復不穩固，疫情散發，房地產行業等企業存在流動性風險，或波及其他行業，而且早前對小微企業和信用卡貸款延期還息還本，在下半年或有風險暴露。但他表示，該行不良和逾期率有下降，資產質量保持良好，風險認定也趨嚴，認為該行風險資產管理工作和策略有成效，為全年保持較好資產質量有基礎。