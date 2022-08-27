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東亞售藍十字等收款23億 考慮派特別息

標籤：經濟

【明報專訊】東亞銀行（0023）較早前出手用5億元回購股份，昨日進一步宣布完成向友邦保險（1299）出售藍十字及寶康醫療，並收款約23億元現金。該行表示，將於9月7日，即中期息截止過戶日前召開董事會，討論出售事項所得款項的用途，考慮派發特別息。

東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，早前公布的回購計劃及出售業務後考慮向股東分派，是希望提升股東價值及回報。翻查資料，東亞過往65億元售卓佳等，皆未見派特別息。對上一次派特別息，已要追溯至2019年銀行成立100周年，派特別息每股0.35元誌慶。

友邦保險已向東亞分別支付22.68億及6300萬元現金，收購藍十字及寶康醫療八成股權，當中涵蓋該行出售藍十字，連同以往由藍十字承保的壽險保單組合及寶康醫療股權作價，以及早前與該行訂立的藍十字分銷安排。東亞將伙伴合作拓展至非人壽保險領域。由即日起，友邦向東亞香港個人銀行客戶獨家銷售非壽險產品，為期15年。

友邦謝佩蘭接掌藍十字

另外，友邦已向Bioworld Investments Limited收購寶康醫療餘下兩成股份，並委任謝佩蘭出任藍十字首席執行官，領導藍十字及寶康醫療，直接向友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌匯報。

此前，謝佩蘭為友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官。