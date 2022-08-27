moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

永旺中期虧損收窄41%

標籤：經濟

【明報專訊】永旺（0984）公布中期業績，續受疫情影響，收入按年微升5%至50.49億元，虧損收窄41%至1.45億元，維持每股中期息派3仙。期內，香港及內地業務收入上升，虧損分別減少至7610萬及8560萬元。

稱日圓貶值對業務影響微

集團執行董事兼董事總經理菅原功表示，上半年香港及中國內地再次受到疫情影響，令店舖的營業時間大幅減少。公司預期，大規模感染或將持續至第三季甚至今年底，令香港經濟復蘇受到阻礙，內地房地產風險及失業率高企等問題亦為當地經濟增添壓力，下半年的業務表現不確定性增加。

集團6月於旺角開設Dasio旗艦店，並首次引入全新Threeppy品牌，該店舖銷售按月大升七成。菅原功表示，將會進一步拓展小型專賣店網絡，並深化與Daiso的戰略合作。集團亦計劃在10月於黃埔開設首間珈琲店（KOMEDA）。另外，集團的自家品牌TOPVALU、HOME COORDY等銷量按年上升三成。

在全球通脹環境下，菅原功表示，燃油價格高企，來貨價格亦難以控制，集團會於全球市場採購，盡量控制成本壓力，將商品價格控制在合理水平之內。最近日圓大幅貶值，菅原功稱，集團以日圓、美元及港元貨幣分散結算，以日圓結算的比例不足一成，日圓貶值對集團影響較為輕微。