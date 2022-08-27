永旺中期虧損收窄41%

稱日圓貶值對業務影響微

集團執行董事兼董事總經理菅原功表示，上半年香港及中國內地再次受到疫情影響，令店舖的營業時間大幅減少。公司預期，大規模感染或將持續至第三季甚至今年底，令香港經濟復蘇受到阻礙，內地房地產風險及失業率高企等問題亦為當地經濟增添壓力，下半年的業務表現不確定性增加。

集團6月於旺角開設Dasio旗艦店，並首次引入全新Threeppy品牌，該店舖銷售按月大升七成。菅原功表示，將會進一步拓展小型專賣店網絡，並深化與Daiso的戰略合作。集團亦計劃在10月於黃埔開設首間珈琲店（KOMEDA）。另外，集團的自家品牌TOPVALU、HOME COORDY等銷量按年上升三成。

在全球通脹環境下，菅原功表示，燃油價格高企，來貨價格亦難以控制，集團會於全球市場採購，盡量控制成本壓力，將商品價格控制在合理水平之內。最近日圓大幅貶值，菅原功稱，集團以日圓、美元及港元貨幣分散結算，以日圓結算的比例不足一成，日圓貶值對集團影響較為輕微。