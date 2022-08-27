中免上市次日升逾4% 籌備海口免稅城

新股內地免稅市場巨頭中國中免昨天補辦上市儀式，場面「星光熠熠」，獲多名政商界人士出席。中免董事會主席彭輝表示，正籌備海口國際免稅城開幕，又規劃海外發展，並主要圍繞中國人旅遊熱點。圖為該集團在港交所舉行的上市敲鑼儀式。