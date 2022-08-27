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中免上市次日升逾4% 籌備海口免稅城

標籤：新股

【明報專訊】內地免稅市場巨頭中國中免（1880）昨補辦上市儀式，場面「星光熠熠」，獲多名政商界人士出席，包括中聯辦副主任尹宗華、中聯辦經濟部長孫湘一、財政司長陳茂波等。中免董事會主席彭輝表示，正籌備海口國際免稅城開幕，以免稅為核心，集有稅商品銷售、休閒娛樂為一身的綜合體，又指規劃海外發展主要圍繞中國人旅遊熱點。中免昨開市早段做好，收市升逾4%，報164.4元，每手帳面賺640元。

樂華洪九 尚未足額認購

正在招股的樂華娛樂（2306）和洪九果品（6689）尚未獲足額認購，孖展申購額分別錄得8212萬及1582萬元。其他新股方面，路透社旗下IFR引述知情人士報道，中國電動車製造商零跑科技已通過上市聆訊，將於下周起展開首次公開發售（IPO）的預路演工作，預計集資15億美元（約117億港元），並於9月招股，將成為年半內第四家在港上市的內地電動車製造商。聯席保薦人包括中金、花旗、摩根大通及建銀國際。

深圳控股（0604）早前公布，計劃將旗下物業管理業務深業分拆上市。據外電報道，深業物業已選定建銀國際、中金及中信証券3間投行，負責安排明年在港新股發行，並計劃集資2億美元（約15.6億港元）。此外，內地中高端糧食品牌10月稻田亦考慮明年來港上市，集資約2億至3億美元（15.7億至23.5億港元），並已開始與財務顧問展開初步合作。

明報記者 葉翠

[新股]