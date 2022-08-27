澳門賭枱年毛收入下限700萬

【明報專訊】澳門較早前落實博彩法修法下，特首賀一誠最新批示，首次確定賭枱設定每年毛收入下限為700萬澳門元；角子機毛收入下限為30萬澳門元。政策上，由過往每年對賭枱數目增設上限，進一步對賭枱績效設立指標。若賭枱或博彩機的平均毛收入，未達到批示訂定的金額下限，承批公司須依法繳納特別溢價金，相當於賭枱或博彩機的平均毛收入與批示所訂下限金額之間的差額，以促使承批公司善用獲批的博彩桌及博彩機。