7月核心PCE升4.6% 通脹放緩

儲局官員預期下月加息0.5厘

數據公布後，後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，最新數據令他略為傾向於9月加息0.5厘，較聯儲局此前兩次會議的0.75厘加幅有所放緩。不過博斯蒂克強調，未來數周會有更多數據出爐，有可能令他改變想法。。雖然通脹升幅回落，但美國7月個人支出增長仍然緩慢。隨着汽油價格下滑，美國消費者上月入油的開支減少，對服務及耐用品的消費增加。美國人7月對商品和服務的採購，經通脹調整按月增長0.2%，較分析師預期低0.2個百分點。由於消費者支出是美國經濟支柱，反映第三季開局比預期弱。此外，美國7月個人收入按月僅增0.2%，遠低於6月的0.7%升幅，遜於分析師預期。

不過通脹緩和有助提振消費者信心。密歇根大學8月美國消費者信心指數終值為58.2，是3個月來最高。消費者預期未來一年通脹升幅為4.8%，較7月的通脹預期回落0.4個百分點。

對於美國勞動力人口不足，美國智庫布魯金斯學會的研究估計，全美18至65歲勞動人口當中，有1600萬受到長新冠症狀影響，當中200萬至400萬人離開職場。

（綜合報道）

[國際金融]