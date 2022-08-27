moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

7月核心PCE升4.6% 通脹放緩

【明報專訊】續有迹象顯示，美國通脹可能見頂。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月按年升4.6%，較分析師預期低0.1個百分點，是去年10月以來最低的增幅，近期整體增長緩慢下跌。按月計算，美國7月核心PCE物價指數僅升0.1%，較6月的0.6%升幅顯著回落。至於整體PCE物價指數，在7月按年升6.3%，較6月回落0.5個百分點。按月計算，7月整體PCE物價指數微跌0.1%。

儲局官員預期下月加息0.5厘

數據公布後，後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，最新數據令他略為傾向於9月加息0.5厘，較聯儲局此前兩次會議的0.75厘加幅有所放緩。不過博斯蒂克強調，未來數周會有更多數據出爐，有可能令他改變想法。。雖然通脹升幅回落，但美國7月個人支出增長仍然緩慢。隨着汽油價格下滑，美國消費者上月入油的開支減少，對服務及耐用品的消費增加。美國人7月對商品和服務的採購，經通脹調整按月增長0.2%，較分析師預期低0.2個百分點。由於消費者支出是美國經濟支柱，反映第三季開局比預期弱。此外，美國7月個人收入按月僅增0.2%，遠低於6月的0.7%升幅，遜於分析師預期。

不過通脹緩和有助提振消費者信心。密歇根大學8月美國消費者信心指數終值為58.2，是3個月來最高。消費者預期未來一年通脹升幅為4.8%，較7月的通脹預期回落0.4個百分點。

對於美國勞動力人口不足，美國智庫布魯金斯學會的研究估計，全美18至65歲勞動人口當中，有1600萬受到長新冠症狀影響，當中200萬至400萬人離開職場。

（綜合報道）

[國際金融]