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GAP上季盈轉虧 股價早段跌1％

【明報專訊】美國服裝零售商GAP（美：GPS）上季按年由盈轉虧，在截至7月底的第二財季錄得4900萬美元（約3.8億港元）虧損，每股虧損13美仙，去年同期利潤為2.58億美元，每股盈利67美仙。剔除一次過項目，GAP第二財季每股盈利8美仙，分析師原預期虧損7美仙。整季收入按年跌8%至38.6億美元（約301億港元），不過勝於分析師預期，且近期銷售形勢好轉，但GAP股價早段跌1%。

通脹持續高企，令GAP旗下一些針對低收入消費者的品牌銷售疲弱。GAP第二財季所有品牌的可比銷售額（包括網上銷售額及至少開業12個月的門店銷售額）按年跌10%。Old Navy品牌的可比銷售額更按年跌15%，GAP將問題歸咎於庫存延遲、產品呎碼數量錯配，以及低收入購物者需求放緩等。

CEO仍尋人選 撤回今年展望

GAP目前仍在尋找新任CEO人選，面對高層人事轉動及宏觀經濟的不確定性，GAP撤回對2022年展望。該公司表示，正採取措施降低營運成本，減少庫存水平，在短期內優化盈利能力和現金流，目前看到7月和8月的銷售趨勢有所改善。

提供「先買後付」（BNPL）服務的移動支付企業Affirm（美：AFRM）在截至6月底的第四財季商品交易總額（GMV）按年增77%至44億美元，公司整體收入按年增39%至3.64億港元，兩項數據均勝於預期。不過其前景預測令市場失望，Affirm早段股價挫20%。

此外，美國特拉華州衡平法院的一名法官下令Twitter（美：TWTR）向全球首富馬斯克提供更多數據，內容關於如何計算其平台的機器人及虛假帳戶數目，但駁回馬斯克索取該平台所有用戶數據的要求。馬斯克此前以Twitter沒有提供虛假帳戶的詳細數據為由，試圖取消Twitter的收購交易。

（綜合報道）

[國際金融]