聯儲局官員放鷹 震散美歐股市 分析：港股正面消息多 料不受美股拖累

明報記者 蕭嘉聰

三大指數當中，以道指大跌逾千點最震撼，周五收市報32,283點，跌1008點或3.03%，是5月以來最大單日跌幅；納指收市報12,141點，跌497點或3.94%；標指報4057點，跌141點或3.37%，均創逾兩個月以來最大單日跌幅。以全周計，三大指數均跌逾4%。

克利夫蘭聯儲行長： 料加息至逾4厘 明年維持

鮑威爾發表「鷹派」言論以外，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特更稱，聯儲局將繼續加息，直到有證據反映通脹回落，料有機會加息至4厘以上，並維持至2023年。

消息除了拖累美股大跌，其他資產價格亦同樣向下，截至昨晚7時30分，比特幣及以太幣至分別跌2.3%及3.7%，黃金每盎司報1738.14美元，跌1.2%，惟布油周五收市做好，收市升1.7%至100.99美元。

同時，消息一出亦帶動利率敏感的美國2年期及10年期國債孳息率向上，累計錄得4日連升。

奧荷央行行長支持加息0.75厘

歐洲市場亦憂慮加快加息，奧地利及荷蘭央行行長均表態支持加息0.75厘，奧地利央行行長認為最低限度加息0.5厘。歐洲三大指數周五向下，德國DAX指數收市跌2.26%，英國富時指數及法國CAC指數收市分別跌0.7%及1.68%。

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath預計，美國通脹在未來1至2年將繼續處於高水平，全球央行需以強硬立場應對高通脹。

美股大跌亦令頂級富豪身家縮水，據彭博億萬富豪指數，各個富豪以亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）上周五財富大減68億美元最多，年初至今更蒸發380億美元，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）上周五亦蒸發55億美元。

分析：恒指或升至23000點

港股ADR比例指數變動不大，恒指夜期收報20,175點，升49點，較上周五收市高水5點。第一上海首席策略師葉尚志指出，美股自6月中低位反彈約兩成，相信周五有所回吐將少許拖累港股表現，但港股近日有不少正面消息出台，例如人行調低MLF及LPR等措施，相信指數表現會較穩定。

他表示，中美審計底稿爭議有初步共識，暫緩對中概股潛在風險影響，相關股份有望反彈。如恒指在成交配合下升至23,000點水平，將可釋出技術性企穩信號。

信誠證券聯席董事張智威預計，港股周一開局將受美股及中美審計底稿初步達成共識兩個消息所拉鋸，不過個股如阿里巴巴（9988）、京東（9618）等可望做好，料港股將有望上試20,400點。