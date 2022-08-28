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有線寬頻中期虧損擴29% 集團成負資產

標籤：經濟

【明報專訊】處於長期虧損狀態的有線寬頻（1097），最新的6月底止中期業績顯示，計及向主要股東發行長期可換股債券涉及贖回權，致錄得公允值虧損4000萬元後，整體虧損高達2.26億元，按年增加28.9%。連同今次虧損，該集團變成負資產7971.2萬元。公司更於8月份向大股東永升亞洲的控權人，即集團主席鄭家純所屬Celestial Power，取得8000萬元3年期貸款融資，支持運作，年息為3厘。

收費電視客戶減4.8萬名

未計前述公允值虧損，有線寬頻整體經營虧損按年減少3%至約1.49億元。收費電視業務方面，受市况及消費行為改變，客戶數目按年減少4.8萬名，只餘68.3萬名，同時受到第五波疫情影響，廣告銷售收入按年下跌，不過在社交媒體的互動次數，則較之前半年增加24%，達5700萬次。

整體媒體經營費用按年減少17%至3.23億元，分部虧損則按年減少13.2%至1.39億元。電訊業務方面，寬頻及電話用戶分別有20.1萬及7.1萬，按年微增0.5%及微跌4.1%，分部盈利則按年減少26.9%至2663.7萬元。過去半年該集團整體的經營費用按年壓縮10.5%至5.8億元。

員工略減 薪酬開支減17%

該集團由於虧損連年，已由去年底仍有淨資產1.46億元，半年內變成今年度的負資產，達到7971.2萬元，期內銀行結餘及受限制現金共餘8000萬元。

該集團尚餘員工1150人，按年減37人；薪酬開支按年減少17%至1.71億元。

公司展望會推廣更多本地製作的優質內容，並推出新的海外內容及頻道，同時探索免費電視及其他數碼媒體平台的全新節目合作模式，甚至與大灣區的主要媒體及營運商合作。