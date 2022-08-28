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能源價狂飈 英入冬或陷人道危機

【明報專訊】英國通脹持續攀升，7月消費者物價指數（CPI）按年升幅更達10.1%，40年來首見雙位數。不過最壞的時刻仍然未到。花旗首席英國經濟學家Benjamin Nabarro預計，鑑於近期能源價格攀升，英國CPI按年升幅將在明年首季突破18%。倘若其CPI預測準確，這將超越英國在1979年第二次石油危機期間錄得的17.8%升幅，創近半世紀以來高位。美銀亦預計，英國CPI將在明年1月升至14%，而高盛預計會達到15%。受能源價格上限調整的影響，明年1月起，英國家庭每年平均的能源費用可能超過4000鎊（約3.7萬港元），明年4月的金額更可能漲至超過5000鎊（約4.6萬港元），遠高於目前約2000鎊（約1.85萬港元）的水平。數以百萬英國人可能因此陷入貧困。英國國民保健署（NHS）警告，一場人道危機可能出現，入冬後很多人可能會生病，因為他們要在吃飯和取暖之間作出抉擇。

資料來源：CNN、衛報

高通脹並非英國獨有，自去年秋天以來，各國陸續放寬新冠防疫的限制，商品和服務的需求激增，推動整個歐洲通脹攀升。加上今年2月底俄烏危機爆發，歐美收緊對俄羅斯的制裁，俄羅斯對歐洲的油氣出口大幅下降，進一步推動能源價格向上。不過英國的能源價格升幅，卻高於多數歐洲國家。

根據英國國家統計局（ONS）數據，英國7月天然氣價格按年上漲近96%，電價按年上漲54%。德銀分析師預計，英國今年的天然氣和電力價格升幅平均將達到80%，而歐元區19國的平均升幅為40%。

德銀：英天然氣加幅超歐元區1倍

隨着能源批發成本上漲，英國31家規模較小、靠以較低價格吸客的能源公司破產收場，促使數以百萬客戶轉投大型供應商，並要支付更高額帳單。歐亞集團（Eurasia Group）能源、氣候和資源主管格洛伊斯坦（Henning Gloystein）指出，許多英國能源零售商並非能源生產商，它們在批發市場購買電力和天然氣，然後轉售家庭，其角色相當於經紀商，而不是公用事業的提供者。一旦批發成本遠超供應商的法定收費上限，它們就會破產。

英國政府為家庭支付的能源帳單設有上限，以往每6個月調整一次，這期限將縮短至3個月，意味批發能源價格上漲的影響將更快傳導給消費者。

德銀首席英國經濟學家拉賈（Sanjay Raja）稱，英國的能源使用以天然氣為主，反觀歐盟的電力、核能和可再生能源加起來所佔的比例更大。此外，英國有四成電力依賴天然氣生產，而歐盟以天然氣生產的電力不到五分之一。

拉賈認為，英國對天然氣的過度依賴，是英國天然氣價格比其他地方更高的重要原因。雖然英國可自行生產一半天然氣，但其價格仍受到國際市場影響。此外，受到維護工程的影響，去年北海的產量降至歷史最低。

另外，缺乏天然氣儲存空間也將加劇能源價格升幅。英國能源公司Centrica於2017年關閉了該國最大的天然氣儲存設施。該公司現正與政府商討今冬把該設施重啟。相比下，歐洲有更多儲存設施，並正加緊儲氣，以防俄羅斯的供應中斷。

能源諮詢公司Auxilione預期，明年第一季的英國天然氣合約價格將比歐洲基準合約價格高出近7%，這主要由於歐洲目前已為冬季所需建立緩衝，而缺乏儲存設施將導致英國依賴來自北海、挪威、比利時的天然氣現貨，以及液化天然氣進口。不過由於歐洲正為冬季加緊儲氣，目前需求極大，因此其天然氣成本現時遠高於英國。

法德干預能源售價 英傾向補貼家庭

針對能源成本上漲，歐洲多國對能源零售價格採取較直接的干預，例如法國在年底前將電價升幅限制在4%，而德國也計劃削減天然氣銷售稅，而英國則傾向對家庭提供補貼。英國政府早前宣布為數以百萬家庭提供150鎊的地方稅退稅。此外，今年10月起的半年內，英國2900萬戶家庭每月將獲400鎊能源費用補貼。

不過相關援助措施不足以令英國工人對通脹的不滿消退。今年6月以來，英國鐵路工人多次罷工。英國最大貨櫃碼頭、和記港口旗下的菲力斯杜港（Felixstowe）也在上周開始罷工，要求加薪至少與通脹看齊。考慮到通脹因素，英國工人6月實際收入按年跌3%。

[企業地球村]