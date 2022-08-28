英富裕階層 典當名表周轉

抵押278萬名表 借款18.5萬

成立於1770年的Suttons & Robertsons，與葡萄酒經銷商、拍賣行等專家合作，助其評估貴重物品的價值，並儲存不適合放入保險箱的抵押品。該公司自1月以來業務增長30%，平均每宗抵押貸款金額約5000鎊（約4.6萬港元）。客戶向其借款的成本並不廉宜，5萬鎊（約46.4萬港元）以上的抵押貸款利率為每月3.5厘，而1000鎊（約9273港元）以下的抵押貸款利率為每月6.5厘。不過這些貸款交易可迅速完成，毋須參考信用紀錄或填寫大量表格。

典當商：客戶多小企老闆

Tannahill表示，許多客戶都是有現金流問題的小企老闆，例如他們需要購買建築材料，惟這些材料價格急升。他說，以手表作為抵押品的貸款正在增加，部分源於過去兩年手表價值上升，古董表的價格更升值近五成。

典當的強勁需求，反映物價急升的影響。H&T Group在截至6月底的季度，向客戶提供的抵押貸款總值8400萬鎊（約7.8億港元），去年同期為4800萬鎊（約4.5億港元）。若借款人未能向典當商償還貸款，其押抵品的所有權會轉移給典當商，典當商可將其出售。若償還債務後仍有餘款，須退還客戶。

[企業地球村]