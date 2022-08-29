實在一點的元宇宙營銷應用

元宇宙對很多人來說還是很虛幻的一個概念，最實在的還是拿着AR/VR裝置，進入虛擬的世界。再現實一點的就是NFT的買賣。上周在數碼港的娛樂領袖論壇，隔空跟人在新加坡的Meta代表Philip Chua討論IG新NFT功能，創作者擁有大而廣的資源創作空間，即將在未來數周在香港全面推出。受惠於元宇宙與NFT的發展，其實不只限於創作者，品牌和Marketers也應該展望發展而制定策略。

產品開發與限量版認證

NFT紅極一時，令不少藝人YouTuber也趕潮流，NFT遠不止一件數碼藝術品的創作和買賣。發行NFT變成服務和產品，甚至一間公司未來發展的一份合約，眼見不少品牌在新產品新服務計劃時，加入NFT虛實並行，讓產品和服務發展更有資源，但要成事，當然也要獲得大眾信任了解到服務發展的方向細節和里程碑。

業務發展上的NFT應用

論壇中Philip提到的Instagram NFT展示功能，我相信會讓NFT在香港更普及。在營銷應用上，NFT展示當然只是起步。Marketers可以留意NFT創作者，促成品牌聯乘合作。無論是作者的聯乘創作或是品牌推出的限量版，如果加入NFT的科技，限量版就能夠真正的做到獨一無二，讓限量版的價值進一步提升不只流於一個限量版號碼，也不能再造假。

營銷NFT會員計劃

在現有產品與服務的發展上，NFT在不少外國的案例中暫時只淪為「贈品」，例如買一個尊貴課程會籍，會附送NFT。這種贈品形式有利於消費者對NFT於應用初期沒有過大期望，有利於暫時未有NFT發展里程的公司，可以用NFT作即時營銷工具。不過長遠來說，NFT可以是產品增值服務的基礎，例如組成忠實客戶群，會員計劃的延伸，未來特別產品發售，會員專享活動都可以此為基本。