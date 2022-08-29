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正榮服務半年純利瀉逾九成

標籤：經濟

【明報專訊】正榮服務（6958）公布，上半年純利按年跌91.7%至836.9萬元（人民幣，下同），每股基本及攤薄盈利為0.01元，不派中期息。集團期內純利急跌，主要由於金融資產及投資物業錄得估值虧損顯著擴大逾1億元，其中包括逾8100萬元來自關聯方款項減值，去年同期則沒有同類減值。

關聯方款項減值急增

正榮服務上半年收入按年跌一成至6.06億元，集團四大業務中，核心物管收入為3.55億元，按年增8.7%，佔總收入近六成；非業主增值服務收入1.043億元，按年跌57%，社區增值服務收入按年跌27%至8400萬元，商業運營管理服務收入為6250萬元，佔總收入10.3%。

期內，集團毛利率31.9%，較2021年中期跌2.9個百分點，當中物業管理服務毛利率按年增0.1個百分點至24.7%；非業主增值服務毛利率按年跌18.3個百分點至14.6%﹔社區增值服務毛利率按年增0.2個百分點至67.7%；商業運營管理服務毛利率則達53.5%。據正榮服務披露，上半年金融資產減值虧損淨額約9012.4萬元，按年增長近7倍，當中主要來自約8100萬元的關聯方款項減值，未知是否與同系公司內房股正榮地產（6158）有關。此外，集團於今年6月底起須於一年內償還的利息及其他借款達9630萬元，另一年後償還的借款亦達2270萬元。