平保姚波預示：內房股或減磅

對內房中長期健康發展有信心

去年平保曾披露，其房地產投資除華夏幸福，亦包括碧桂園（2007）、金茂（0817）和旭輝（0884）。姚波表示，其債權投資包括實力較強的房地產企業，目前風險可控，不會一概不投資或減少投資，因為未來中國經濟和房地產發展仍是密切相關，保險投資不能完全避開與民生相關的行業。他又認為，政府正在穩定房地產行業，鼓勵優質房企，對中長期行業健康持續發展有信心。

平保近年透過壽險改革，提高代理業務能力，以及結合退休、醫療等保障產品，取代過去以龐大代理隊伍銷售低利潤率儲蓄保險的增長模式，不過內地疫情防控打擊居民消費意願。對於在經濟復蘇前，壽險改革是否難有成效，姚波則認為，客戶需求恢復有助代理銷售，但並非必要條件，若外部環境不再惡化，其改革成效仍可漸漸顯現，不過受疫情影響，壽險改革的推動仍然存有挑戰。

代理人數減四成 不會再大幅波動

平保壽險代理人數按年減少四成，姚波解釋是因為去年同期因為疫情關係，給予低績效代理一定寬限期，寬限期後則有較大幅度離職和淘汰。目前增聘代理時，會同時確保有穩健的質量，着重提升其產能和收入，人數不會再大幅波動。「幾年後代理回到八、九十萬也不是不可能，但屆時隊伍的產能會是有較天差地別的變化」。他又指，該行推行擁有不同金融和健康產品，代理目前有20%的收入來自非壽險產品，因此在吸引高質量代理時，會較其他純保險公司有競爭優勢。