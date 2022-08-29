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中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率

標籤：經濟

【明報專訊】中國石化（0386）公布中期業績，受惠油價高企，上半年收入按年升近三成至1.61萬億元（人民幣，下同），純利約435.3億元，按年升一成，每股中期息按年持平至0.16元。儘管油價帶動盈利，但內地疫情影響需求，油價持續高走，亦影響煉油產能及毛利率表現。

中期息0.16元 按年持平

上半年營業成本按年大增33.3%至1.33萬億元，毛利率跌2.1個百分點至9.1%。中石化稱上半年境內天然氣需求基本保持穩定，受高油價和疫情影響，境內成品油需求萎縮，首季需求按年小幅增加；次季度需求大幅下跌。

期內，四大業務收入均按年錄得升幅，核心營銷及分銷收入升24.7%至7920億元，煉油升23.9%至7756億元。化工升兩成至2782億元。至於收佔較少的原油勘探及開發，受惠油價高企，收入按年升44.4%至1582億元。毛利率方面，四大業務除勘探及開發外，按年升8.4個百分點至23.9%。其他三大業務均錄得跌幅， 當中化工毛利率跌8.7個百分點至3%。煉油毛利率跌3.7個百分點至4.6%。營銷及分銷毛利率跌1.5個百分點。

上半年油氣當量產量按年升2.9%至2.42億桶油當量，當中境內原油產量1.25億桶微升0.8%，天然氣產量6139.2億立方英尺升5.4%。至於加工原油1.21億噸，按年跌4.2%，生產成品汽、柴、煤油產量6899萬噸，其中柴油產量按年升7.4%，汽油及煤油均錄得跌幅。