moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣

標籤：經濟

【明報專訊】跨境理財通自去年9月推出以來，約有3萬人登記參與，其中2萬人來自香港及澳門地區，為北向通，其餘1萬人則是南向通。渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，理財通現時面對最主要困難依然是通關問題，以及銷售有若干限制，包括產品類型未普及，一些客戶未必了解理財通服務，銀行亦未能主動接觸客人推廣。他展望恢復通關後，理財通會有樂觀銷情。

產品類型未普及 客戶未必了解服務

理財通的銷售流程與金管局仍在商討階段。至於香港投資者若未有在內地銀行持有人民幣帳戶，需到內地銀行見證開戶，他指現階段仍在商討解決方案，惟未有確切開放相關限制的時間表。在渣打財富管理業務方面，上半年股債齊跌，基金銷售錄得負增長，拖累整體業務收入按年下跌21%。不過，在波動的市場下，一些保本收息的結構性掛鈎產品錄得顯著升幅，第二季較第一季增長1.3倍，上半年的新增資金淨值亦較去年全年按年大增8倍。

拖累財管業務收入按年跌21%

何文俊表示，集團專注高端客戶，上半年資產淨值不少於800萬元的專業投資者（PI）按年增加近四成，並為專業投資者推出更多結構性保本收息的產品。他指，上半年的結構性產品主要與浮息（HIBOR）掛鈎，下半年推出的產品與股票掛鈎，若股票不到目標價亦不需接貨，並可取回本金及基本利率，當中的風險僅為基本的交易對手風險。

銀行加强數碼化，及在新推產品帶動下，何文俊預期業務於3、4季將有單位數字升幅，展望下半年可追回上年水平。9月美聯儲再度議息，市場預期加息50至75點子，何文俊認為，加息後視乎通脹及就業等數據情况，市場將繼續波動至明年上半年，並預期明年第二季美息見頂，屆時投資市場會有較明確的方向。