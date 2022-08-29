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長勝將軍首域盈信增持3隻A股

【明報專訊】瀚亞投資黃嘉權前文指A股目前較港股有更多投資機會，而另一基金公司、由「長勝將軍」劉國傑擔任管理合伙人的首域盈信近日在A股便增持洽洽食品（深：002557）、濰柴動力（深：000338）及上海漢鐘（深：002158），並且重申對上海機場（滬：600009）、浙江偉星（深：002003）、美的集團（深：000333）及順豐控股（深：002352）的正面看法，下文將會詳細分析。

洽洽食品 內地葵花瓜子龍頭

首域盈信的A股策略的新增持倉包括洽洽食品。該公司為擁有20年歷史的葵花瓜子行業龍頭，並且持續將業務擴展至堅果市場。首域盈信認為該公司是高端化趨勢的受益者，—向藉高價商品擴張以提高盈利能力。洽洽食品的主要競爭優勢來自線下分銷渠道，自2016年開展堅果業務後，線下渠道一直發揮推動增長的作用。

在此之前，洽洽食品曾於董事長兼創辦人辭任後的數年經歷銷售停滯期，幸好該名董事長兼創辦人在2015年回歸洽洽，並成功重組公司架構。他分拆積累虧損的果凍及調味料業務，以將焦點重新放在瓜子業務上，而且推出更高檔的不同口味產品，藉此扭轉逆勢。自此，洽洽食品的執行往績及盈利能力均見改善。

首域盈信估計，在往後數年，該名董事長兼創辦人的職位將維持不變，而他任職董事及高級管理層的女兒將是潛在的繼任人選。

上海機場 最繁忙旅遊樞紐

中國的中產階級不斷擴大，相信國內旅遊還有增長空間。以上海機場為例，該公司獨佔中國最繁忙的旅遊樞紐，估計可受惠於旅客量持續上升。在疫情影響下，上海機場暫時未有擴建的需要，但長遠而言，該公司計劃興建第三客運大樓及第五跑道。雖然上海國際機場屬於國有企業，往績卻顯示公司營運良好。

濰柴動力 重卡柴油引擎霸主

首域盈信亦買入了估值吸引的濰柴動力，這是國內公司技術日益成熟的一個例子。該公司是中國重型貨車柴油引擎市場的霸主。重型貨車大多依賴柴油引擎運作，不過濰柴動力同樣對新能源領域作出投資，發展燃料電池技術、電動機及控制裝置等，估計能夠帶來全新的盈利增長來源。

另一方面，濰柴動力也設法提高核心引擎業務的市佔率。公司的董事長對該項業務充滿信心和熱誠。他相信，未來數十年，不同類型的引擎將百花齊放，因此濰柴動力打算繼續研究柴油及液化天然氣引擎技術。

上海漢鐘 把握冷鏈物流市場商機

首域盈信新增的第三項重大持倉為上海漢鐘，這是另一家技術能力不斷增強的國內企業。該公司為首屈一指的螺旋式壓縮機製造商，其產品用於冷凍及一般工業用途。近年，上海漢鐘的主要增長動力包括冷氣機能源效率改善、冷鏈發展及煤改電浪潮。

中國的人均冷凍儲存量分別相當於日本及美國的約40%及25%，冷鏈物流市場未來發展潛力可觀。首域盈信預期，中國的新鮮食品電商發展趨勢將為冷鏈物流行業提供支持。

浙江偉星 頂尖排水管製造商

由於內地政府現已不再像去年一樣打擊槓桿過高的房地產商，改為實施更多利好政策，首域盈信留意到多間房地產及相關企業表現強勁，當中包括浙江偉星。

浙江偉星是頂尖的排水管製造商，其產品用於住宅樓宇、市政水務及燃氣供應。在家居翻新市場發展的推動下，該公司建立了卓越的增長往績。最近，浙江偉星更上調產品售價，以紓緩原材料成本上升帶來的利潤壓力。該公司的管理層審慎推動業務發展，與首域盈信專心買入優質及持續增長型企業的方針不謀而合。

美的集團 自由現金流強勁

本年至今，首域盈信中國投資組合表現最差的企業包括美的集團及順豐控股，不過，該行對這些企業仍然具備信心。

近日原材料價格上升，投資者憂慮美的集團的成本壓力增加。此外，行業數據顯示，早前中國主要城市封城，冷氣機、雪櫃及洗衣機等家居電器的零售需求疲弱。好消息是，在充滿挑戰的經營環境中，美的集團的基本面維持強韌，而且公司遭到市場低估，故此首域盈信繼續看好其長遠前景。

美的集團估值吸引，自由現金流收益率為9%，而且公司還展開股份回購。在強勁的業務及高效的管理層支持下，公司的收入、利潤及經營現金流持續增長。為了進一步提升增長質素，美的集團調整策略，將盈利能力及回報視為首要目標。同時，公司也計劃發展新業務，例如暖通空調、自動化及汽車零件業務等。

順豐控股 速遞市佔率上升

在2021年上半年，速遞公司順豐控股的內部產能管理出現錯配，以致盈利下降。在汲取教訓後，管理團隊限制虧損業務的發展，從而改善產能安排。從2021年下半年起，順豐控股開始重拾增長。在政府收緊有關惡性價格競爭的規定後，公司的產品定價亦告改善。由於市場對優質服務的需求增加，順豐控股今年以來市佔率有所上升。

近日，順豐推出員工持股計劃，並訂立2025年前的收入及利潤率增長表現目標。首域盈信相信，指定時間的送貨服務能夠帶來可觀的利潤及現金流，以便避免下行風險，而冷鏈、貨車運輸及供應鏈管理等新業務將可推動長遠增長。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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