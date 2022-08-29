樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務

撰文：旻晞

於上周四開始公開招股的樂華，集資最多11.3億元，是次招股引入3家基石投資者，包括嘉實資本、藍色光標（深：300058）及貓眼娛樂（1896），按招股中間價計，3家基石投資者合共認購是次發售股份的27.2%（假設超額配售權未行使）。上市後，集團創辦人杜華持有集團42.64%股權，仍是最大股東；另外，華人文化透過旗下離岸聯營公司持有12.11%；阿里巴巴（9988）旗下東陽阿里影業亦持有12.11%。

收入來源主要來自藝人管理

樂華成立於2009年，業務包括藝人管理、音樂IP製作及營運，以及泛娛樂業務3個範疇。音樂IP主要是音樂IP庫的建立、銷售及管理；泛娛樂業務包括虛擬藝人商業發展。集團於2020年11月便與合作伙伴培養由5名數碼虛擬藝人組成的A-SOUL組合。但這兩項業務合共只佔集團收入僅約一成，樂華大部分收入來源仍來自藝人管理業務。

樂華的藝人管理業務，從培訓、營運、宣傳、管理一應俱全。集團的訓練生制度發展多年已相當成熟。按去年收入計，為國內最大藝人管理公司，惟市佔率亦僅1.9%、事實上首五大市佔率亦僅為5.5%，反映行業結構極度分散。但另一方面，按沙利文研究報告指出，國內藝人管理市場受到媒體多樣化、藝人管理系統化兩大因素推動，估計市場規模將由去年的612億元，按年複合增長率12.6%，增至2026年的1117億元，可見市場仍以較快速度擴大，有利領先企業發展。

目前樂華旗下有66名簽約藝人，當中55名是集團訓練生計劃的畢業生。至於訓練生有71名，招股書透露，想成為樂華旗下訓練生也不易，2019至2022年4月底止共收到逾6.5萬份來自中國、韓國及美國的訓練生計劃申請，期內僅取錄104名訓練生，整體錄取率每年不高於0.3%。

集團通過安排藝人參與商業活動、提供娛樂內容服務如出演電影、劇集及綜藝節目等以賺取收入。成本主要來自藝人的酬金及主要供應商的費用。根據藝人管理合同，經扣除相關開支、按各藝人合同所載的百分比與簽約藝人分成收入。

集團通常與簽約藝人簽訂獨家藝人管理合同，合同期由5至15年不等，通常包含自動續期的條款。旗下「王牌」藝人（按微博關注者人數計），如韓庚（微博約5320萬人關注）目前藝人管理合同至2024年6 月止，留意韓庚本人持有樂華2%股權。王一博（微博關注人數約3970萬人），目前合同至2026年10月止。

收入盈利保持高速增長

從往績看，樂華收入及盈利保持高速增長。2019至2021年收入複合年增長率達43%；同期淨利複合年增長率更達67.6%，惟今年首季，受內地新冠疫情影響，旗下藝人活動減少，如年初至最後可實際可行日期，集團指31個處於磋商階段的項目被取消，估計總合同價值約1.38億元人民幣，因而令今年首4個月經調整淨利升幅僅3.2%。集團預計今年全年盈利將會下跌，除疫情影響、集團按股份激勵授出相關受限制股份單位的支付費用增加，以及上市開支等都對集團今年盈利構成影響。

估值方面，按是次招股價計算，市值介乎60億至75億元，歷史市盈率大約介乎15至20倍左右。本港股市目前欠缺可直接比較同業，較為接近的有如剛上市的檸萌影視（9857），市盈率高達115倍，參考價值不大。而韓國同業HYBE（韓：352280）市值約421億元，市盈率則約30倍；市值與樂華相若的YG（韓：122870）市值約67億元，則大約為133倍，可見樂華定價尚算保守。

集資淨額按中間價計算，約為9億元，四成將用作投資藝人營運；兩成用作擴大集團的音樂IP庫，另外15%用作投資及收購。

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