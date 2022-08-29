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宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流

【明報專訊】著名家具品牌宜家家居（IKEA）繼去年在大埔開設規劃及訂購中心後，8月12日再進駐尖沙嘴K11 Art Mall，開設佔地近1.5萬平方呎的規劃及訂購中心。新店以「可持續發展及健康生活」為主題，近年的兩間新店面積亦較以往的IKEA門店更加「迷你」。宜家家居北亞區董事總經理Adrian Worth表示，由於香港的零售空間競爭極大，而且大型零售空間有限及距離核心區較遠，相較傳統位於沙田、銅鑼灣等IKEA門店，未來新店面積很有可能較細，品牌亦傾向在更接近鐵路、高人流的地方開店。

明報記者 蕭嘉聰

Adrian Worth強調，如有位置合適的大型零售空間，IKEA亦會考慮繼續開設大型店舖，只是現時機會不多，與新店面積相近的店舖供應更多。品牌去年在大埔開店後，已有開設小型店經驗，今次選擇在人流更旺的商場開店，對品牌而言亦是測試在商場開店的反應及表現的好機會。

展示家具成最大挑戰

Adrian Worth認為，小型店最大的挑戰，在於要在有限空間展示家具，例如尖沙嘴新店的桌子及展示架較傳統IKEA門店更少。不過有賴於IKEA在港發展近50年，已熟知本地客對哪些產品最感興趣，團隊亦會每日檢視產品銷情，再考慮是否更換產品組合。新店最初出售約860款產品，未來數周將會增至約1000款產品，為客人提供更多選擇。

他坦言，香港近年每次爆發疫情均對IKEA生意造成極大挑戰，業務十分艱辛，而且明顯看到消費者開始轉到網上購物。以最近的第五波疫情為例，爆發情况嚴峻同樣令市民減少外出，雖然現時已有所改善，但仍未恢復至正常水平。不過Adrian Worth強調，很欣賞政府開始放寬檢疫措施，令更多旅遊及商務客人來港，形容這正是這座城市所需，認為香港已朝往正確的方向發展。

他又稱，很欣賞香港政府派發消費券，更形容是「聰明（smart）」的舉措，相信所有零售商均希望確保自己能從中受惠。他又稱，IKEA主力銷售家具而非必需品，比起其他零售商要更努力吸引消費者，會推出各款划算的優惠測試消費者反應。

首推全電子收費

在可持續發展及健康生活以外，尖沙嘴新店亦是IKEA首間全推行電子收費的門店。Adrian Worth解釋，數碼化是未來重要的發展方向，加上IKEA勇於嘗試新事物，亦有可能成為其中一個控制成本的途徑，維持以低價出售高品質產品的方針。雖然未知消費者能否接受，但會了解他們的喜好，再考慮會否推行至其他分店。