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虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析

【明報專訊】虛擬貨幣走勢反覆，交易所亦不時於動盪之際暫停交易。香港初創Areix推出交易程式「OlaWealth」，公司聯合創辦人及行政總裁陳健君表示，希望透過區塊鏈的技術整合市場動向，助散戶分析投資；同時透過跟幣安、Bybit、OKX等交易所合作，利用專用的API連接各個平台，提供較穩定的交易渠道。

陳健君指出，OlaWealth定位為交易分析平台，不直接提供交易服務；提現安排亦由交易所決定，OlaWealth的用戶可以開放相關權限，以透過API提現。不過他表示，由於OlaWealth的服務重心在於交易及投資智能，現階段暫不建議用戶啟用提現功能。

OlaWealth本月初正式上架，截至上周五（26日）有逾1000名用戶，當中九成來自香港，其餘一成來自美國、中國內地及東南亞等地。陳健君稱，平台目標於今年底達到1萬名用戶。據悉，Areix成立約3年，累計投入不足100萬元，大部分用於OlaWealth項目，公司亦正準備集資約100萬美元（約780萬港元）。

主力拓展港星越南市場

展望未來，陳健君表示，因應公司入選「500 Global Accelerator Taiwan with TTA」的20強，預計將於今年第四季拓展至台灣市場，主要在當地市場招募研發團隊；平台未來亦會主力發展香港、新加坡及越南等東南亞市場，當中又以越南為首選。他解釋，由於越南政府牽頭成立區塊鏈協會，形容當地氣氛比較開放和正面，預期2023年第三季將拓展至越南。