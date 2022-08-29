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Google金融科技報告：銀行3年增四成投資

【明報專訊】金融科技的應用愈趨廣泛，早前Google發表一份報告指，金融科技已應用於產品創新、市場營銷、企業管理等範疇上，當中金融科技在銀行應用中佔逾八成，預計於未來3年，銀行將增加四成於金融科技投資上。Google香港銷售及營運總經理余名德表示，現時市面上金融科技公司的營運模式，通常以企業對企業（B2B）為主，但亦已逐漸面向消費者（B2C）。他又提到，一些金融科技相關應用程式中採取背後運作模式，對消費者而言是無形，卻依然帶來重大影響。

余名德舉例，在銀行的應用程式中，金融科技為背後大量的數據進行分析和偵測詐騙等。亦有一些金融投資平台，亦以機械人為投資顧問，將客戶的資產狀况模擬至不同的風險環境下作分析，並為經紀提供合適的資產方案建議。他指出，以上例子是以B2B模式營作，但同時是消費者導向的產品。

遙距工作普及 招才不再限於香港

他提到，Google及數碼港推出支持金融科技中小企計劃，其中一間參與的初創公司Binary，利用人工智能（AI）及機械學習方式，可自動將企業營銷單據分類入帳。余名德指出，Binary業務以B2B為主，由小型餐廳、以至大型會計機構亦是目標客戶，可將煩瑣工作交予科技處理，提升企業效率。至於香港的科技人才短缺，余名德認為，現時情况屬於周期循環，在遙距工作普及下，企業不再受限於在香港的人才庫中發掘，亦在向世界各地招攬。