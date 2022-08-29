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另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬

【明報專訊】Wealthy Step International Limited董事長劉進基表示，Comfiknit系列布料還有稱為Atopic Eczema Type的紓緩濕疹布料，採用3層結構設計，由多種再生纖維製成，專供生產濕疹患者的家居服，同樣是快吸汗、快擴散，但毋須那麼快蒸發。

pH值5.5 助減炎症徵狀

根據日本長崎大學醫學院皮膚科及敏感科教授室田浩之的研究，要讓嚴重濕疹患者覺得比較涼快和不痕癢，衣服的布料應該要符合幾個要求，包括布料要令皮膚的表層乾爽，但角質層的水分要得以保留（保濕）；適當的酸鹼值（pH值）；以及布料表面要順滑。該公司根據這些要求，研發Atopic Eczema Type布料，例如部分物料的pH就是5.5，有助減低炎症徵狀。

該公司曾經請室田浩之協助，找了10名患有濕疹的日本男女做測試。該公司向每人提供3套由Atopic Eczema Type布料製成的衣服，讓他們連續30日全日穿著。然後，每日量度他們的EASI指數（計算濕疹面積和嚴重程度的指數），結果全部都有改善。該研究將於10月份在日本發表。伊藤忠亦已成為這款布料的全球代理商。

劉進基稱，上述兩款布料的研發投資高達約1000萬元，已預算需要5年才能回本。但他認為，以往服裝行業對於採用新科技非常保守，這有需要改變。除了運動和濕疹，若社會有其他需求，該公司也可能會開發其他布料來協助解決。

[新經濟新天地]