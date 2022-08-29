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陸振輝：有得必有失 有失必有得

【明報專訊】退休者有沒有想過，一生的得失究竟是什麼？

有人說：普通的人只有一條命，叫性命；優秀的人有兩條命，即性命和生命；卓越的人則有三條命，即性命、生命和使命。它們分別代表生存、生活和責任！人基本的快樂是肉體的快樂，那是飽、暖、物、欲；進階的快樂是精神的快樂，那是詩辭歌賦、琴棋書畫、游走天下；頂級的快樂是靈魂的快樂，那是付出、奉獻，讓他人因為你的存在而快樂！

人與人的差距，表面上看是財富的差距，實際上是取捨的差距！人生有得必有失，你得到了成熟，就會失去了天真；你進入了安全的港灣，就沒有了隨心的漂泊；你得到了喧囂熱鬧，就必然失去了獨處的空間。但失去也意味一種得到：淡泊名利，你就得到了安隱；清心寡欲，你就得到舒泰無憂。因此，遺憾又不失為另一種美麗。

人的一生，總是坎坷忐忑，不如意事十常八九，年輕的時候，不懂得去得到；中年的時候，卻捨不得失去；只有到了暮年，才知道有些東西，當你擁有時，會覺得索然無味；但當你永遠失去時，才知道其實是珍貴無比。

人生苦短，要來的你總阻擋不了，要去的你總挽留不住。在得失之間，只要你耕耘過，收穫多少並不是成敗的唯一標準，最重要的是那種刻骨銘心的經歷。珍惜當下，才是最珍貴的。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]