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潘俊文：了解自動化做市商

【明報專訊】自動化做市商Automated Market Maker（AMM ）是去中心化交易所（DEX）和加密貨幣市場不可或缺的技術之一。在去中心化金融（DeFi）的熱潮下，Uniswap 及 Pancake Swap等DEX由2021年開始展現了龐大的交易量和流動性。DeFi的生態和領域能夠走入大家的視野並蓬勃成長，其中一個核心的原因就是AMM的發明和引入。

AMM之所以在近期被證明為最具影響力的DeFi技術之一，原因是AMM從根本上改變了加密貨幣的交易方式。傳統的交易方法是雙方在平台上提供不同的價格，並讓其他用戶在發現合適的價格的時候配對及交易。然而，傳統金融交易的流程往往缺乏透明度及流動性，中介的操作也並不對外公開。因此在去中心化的金融市場中，DEX和當中所涉及的AMM技術發揮了重大的效能。

智能合約技術 提供交易機會

在AMM誕生前，流動性是加密貨幣市場的一大挑戰。作為一門新興的技術及資產，願意定期交易的用戶少之又少。因此，AMM透過創建Liquidity Pool（資金池）為用戶在沒有買家和賣家的情况下，以智能合約等技術提供交易機會。

資金池中的貨幣價格是根據簡單的定價算法x*y=k而決定，當中k為固定不變的常數。假設在一個ETH對USDT的資金池中包含了100 ETH（x）和100,000 USDT（y），即1個ETH等值於1000個USDT。此時k=10,000,000，為了令k值保持不變，當任何一方的數量增加時，另一方便會減少。

舉個例子，當一個客戶在這個資金池中以USDT兌換1個ETH時，池中便會剩下99個ETH，為了令k值保持不變，客戶需存入1010.1個USDT，這時資金池中便會有99個ETH和101,010.1個USDT，意味1個ETH等值於1020.3個USDT。如果客戶想把更多ETH兌換為USDT時，便要付出更高的價錢換取ETH，這樣便有效地把供需的情况反映於價格上。此外，當某DEX內的價格偏離市價時，便會產生跨交易所的套利機會，所以這機制可確保資金池內的貨幣不會偏離市場價格。

另一方面，為了解決缺乏流動性等問題，資金池以提供交易手續費或Governance Token（管治代幣）作為獎賞，吸引流動性提供者。以Uniswap（USDT-ETH）的資金池為例，交易時使用者會被收取0.3%的交易手續費，接着平台將手續費按比例發放給流動性提供者作為獎勵。

價格大幅波動 招致無常損失

同時，管治代幣讓任何人都可以創建解決方案並參與其中，實實在在地體驗區塊鏈技術的宗旨及理想。這機制雖然有不少優點，但對流動性提供者而言，AMM當中的風險也不能忽視。在價格大幅波動時，現價相對當初存入的資產價格有所改變而導致impermanent loss（無常損失），流動性提供者因而蒙受損失。

總括而言，AMM是DeFi和DEX生態的重要支柱。然而，在發展一日千里的加密貨幣領域中，AMM必須在智能合約方面確保安全，並在用戶體驗方面不斷改善才能得到更加廣泛的應用。

香港數碼資產學會幹事

www.hkdas.net

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[潘俊文 加密解碼]