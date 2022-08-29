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何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547

標籤：何啟聰

【明報專訊】中美就中概股審計底稿達成協議，中概股上周五向好，阿里巴巴（9988）周五曾升逾4%，高見97.65元的接近一個月高位，收市升逾2%，保持在95元以上，百元關或暫見明顯阻力。看好或可考慮阿里認購證15547，行使價110.1元，2023年3月到期，實際槓桿約4.3倍。

京東（9618）曾升逾3%，逼近255元至逾1個月高位，收市保持近1%升幅。京東績後累升幅度不小，250元得而復失，開始吸引資金反手開淡倉，觀望出現回吐的機會。看淡或可考慮京東熊證54965，收回價285元，行使價288元，槓桿比率約6.2倍。觀望升勢持續，看好或可留意京東認購證20612，行使價300.2元，22年12月到期，實際槓桿約6.1倍。

另快手（1024）看好可考慮牛證61649，收回價62元，行使價59元，槓桿比率約5.4倍。相反看淡或可留意熊證65394，收回價80元，行使價83元，槓桿比率約5.8倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]