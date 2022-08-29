moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663

【明報專訊】汽車股巨頭比亞迪（1211）今天公布業績，比亞迪股價自8月份開始轉弱，上周三更曾跌穿260元水平，上周四開始重回260元，周五續上升1%，收報265元。如希望作業績部署，看好比亞迪可留意牛證59663，收回價250元，行使價246元，2023年2月到期，有效槓桿約12.倍。如看淡比亞迪，可留意熊證66768，收回價280元，行使價284元，2023年7月到期，有效槓桿約14倍。

另外，美團（3690）上周五收市後公布第二季截至6月底營收達509.38億元人民幣，虧蝕情况改善，業績勝預期。隨着內地疫情逐漸受控，美團預料本地消費可以重新恢復。如投資者看好美團可留意牛證66441，收回價161元，行使價158元，2023年5月到期，有效槓桿約6.9倍。如投資者看淡美團，可留意美團熊證61573，收回價195元，行使價198元，2023年4月到期，有效槓桿約11倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]