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摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560

【明報專訊】隨着中概股紛紛反彈，港股上周五重返20,000點關口。市場更關注的畢竟是美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole央行年會的演說。截至上周五收市，據利率期貨顯示，9月加息0.75厘的機會稍稍高於加息0.5厘。如投資者部署大市突破可留意恒指購11130，行使價21,000點，實際槓桿13倍，2022年11月29日到期。如認為後市有下跌空間可注意恒指沽12933，行使價18,000點，實際槓桿14.3倍，2022年10月28日到期。

A股近日走勢跟港股相若，A股指數如富時中國A50或MSCI中國A50互聯互通由6月高位至今回吐超過一成。如認為國常會有關支持民企、平台經濟發展等方向及超過1萬億元人民幣的預算短期利好股市，可參考MSCI A50購10560，行使價2800點，實際槓桿8.5倍，2023年3月17日到期。如看淡後市可留意沽10567，行使價2000點，實際槓桿5.5倍，2022年3月17日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]