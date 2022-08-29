moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手

標籤：陳永傑

【明報專訊】最近有人預示美國經濟形勢，得出兩個答案，「不是硬着陸，就是惡性通脹」。但以筆者從近期美國經濟數據分析所得，情况並未如此差勁，軟着陸還是有不少機會的，美國9月加息幅度收窄至0.5厘機率不低。

有鑑於近期國際油價每桶由120美元之上急挫至86美元，跌幅約28%，是一個不小幅度。油價是通脹重要組成部分之一，油價大幅下挫，通脹應會紓緩不少。同時烏克蘭這個世界糧倉，最近也有不少船載着大量大豆、粟米及小麥開往歐洲，消解了糧食緊張之外，也消除了部分通脹，所以見到美國及加拿大等通脹率有回落。

投資銀行高盛首席經濟師哈哲思表示，預料聯儲局9月加息0.5厘，然後在11及12月分別加息0.25厘。哈哲思最新預料的加幅，低於6月及7月時估計的0.75厘。

高盛相信困擾美國經濟的部分因素開始紓緩，使到聯儲局面對不確定程度稍為降低，經濟軟着陸的機會增加。哈哲思指出，只要聯儲局能制訂合適的加息路徑，有效令經濟放緩，調整勞動市場供應及需求關係，最終可成功壓低通脹。

上半年港樓市跌約3% 尚算理想

美國經濟如果能夠避開高通脹的掣肘，自然不必大幅加息，這樣投資市場的樓市及股市就能夠減少受到重大衝擊，市况大幅波動就可避免。市勢穩定，投資者便能安心投資，避免互相踐踏。

美國樓市及股市平穩發展，香港樓市及股市亦會平靜下來，不會驟升暴跌。美國今年上半年樓市股市因通脹及加息變得波濤洶湧，但香港樓市僅跌約3%，表現尚算理想。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]