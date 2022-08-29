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廖偉強：大都會高樓價合理

標籤：廖偉強

【明報專訊】年初至今樓價回落大約5%，今年餘下時間樓價會否繼續回落，還要看未來利好因素多還是利淡因素多。在目前看，充斥市場似乎都是利淡因素，包括息口上升、俄烏戰爭導致世界通脹、移民潮仍未完結、人才流失、疫情反彈等。最近筆者和身邊很多人談論樓市，大部分都是一面倒看淡，今次樓市上升周期已經接近20年，是否意味有機會開始進入熊市？

筆者並不認同，亦非盲目樂觀，只是在這個行業打滾超過30年，經歷幾個不同的年代，見證樓市的上上落落及風風雨雨。還有一點筆者絕對相信的是，就是10多年前出現的辣招，這些辣招除了可以限制買家炒賣之外，亦會令到買家入貨之後不會輕易出售。舉例說，買入物業時已經額外支付三成買家印花稅，如果在賣出的時候，願意大幅度割價求售，就會連同之前稅款計算的損失，反而令到割價的幅度收窄，變相支持樓價不容易大跌。又例如額外印花稅，如果持貨未足夠3年，最高需要額外付出兩成稅款，經過計算之下，業主亦不願意將議價幅度擴闊。

今時今日，香港絕對是一個國際大城市，能夠生活在香港，理應付出高昂的生活費，香港是一個自由進出的城市，亦是世界知名的金融中心，容易吸引世界各地的精英聚居香港。特別是這20年中國內地的經濟起飛，有很多富豪及人才都願意在香港居住，以及世界各地的高質素人才，自然令到香港的競爭力提升。任何世界最好的東西都應留在大城市，香港亦不例外，所以香港房地產貴得有道理；加上筆者仍相信未來利好消息會不斷出現，例如先通關外地，再配合內地通關條件，香港就可重振經濟，高樓價在大都會絕對有存在價值。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]