布少明：樓價回調 見承接力

【明報專訊】最近加息陰霾密布，而且不少矚目新盤均以貼市價推出，迅即成為樓市焦點，二手樓價難免回調。由本公司編制的「美聯樓價指數」最新報164.19點，按周跌近0.3%，已連跌10周，本年迄今跌幅擴大至逾4.3%，「時光倒流」至去年3月份的水平。不少關心究竟樓價跌完未，相信沒人有100%肯定答案，不過筆者預測，隨着不少業主願意擴闊議價空間，即使樓價尚有回調空間，但大跌空間有限。據筆者觀察近期成交，一旦二手業主願意擴闊議價空間至5%或以上，單位往往迅速被市場承接，連同本年至今出現約4%至5%左右的樓價回調，代表只要單位價格大約由樓價高峰回調約一成，市場即出現相當不俗的承接力。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑在8月15至21日的一周，合共錄63宗成交，較前一周的51宗升近24%，創12周高位，反映市場在樓價現水平具承接力。個人認為，市場已大致消化如疫情持續等負面消息，只要未來本港加息幅度大致符合市場預期，相信樓市信心漸漸恢復。
還有一點值得一提。日前是樓市新措施「波叔Plan」實施半年的日子，這段期間，中上價物業交投明顯逆市上揚。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，最受惠「波叔Plan」的1000萬至1200萬元物業註冊量半年間急升近31%；同受惠1200萬至1920萬元物業亦升約1.4%。在逆市之下，其實「波叔Plan」的威力尚未完全發揮，相信一旦市場氣氛逆轉向上，例如與內地恢復通關，又或者於10月下旬公布的《施政報告》推出利好樓市的措施，屆時「波於Plan」勢必成為進一步推升樓市的動力，令樓市穩中向好。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）