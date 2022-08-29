布少明：樓價回調 見承接力

還有一點值得一提。日前是樓市新措施「波叔Plan」實施半年的日子，這段期間，中上價物業交投明顯逆市上揚。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，最受惠「波叔Plan」的1000萬至1200萬元物業註冊量半年間急升近31%；同受惠1200萬至1920萬元物業亦升約1.4%。在逆市之下，其實「波叔Plan」的威力尚未完全發揮，相信一旦市場氣氛逆轉向上，例如與內地恢復通關，又或者於10月下旬公布的《施政報告》推出利好樓市的措施，屆時「波於Plan」勢必成為進一步推升樓市的動力，令樓市穩中向好。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]