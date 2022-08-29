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馬泰陽：波叔Plan加快二手流動

標籤：馬泰陽

【明報專訊】自今年2月政府推出「波叔Plan」，進一步放寬按揭保險門檻，可惜碰巧第五波疫情爆發，政府收緊防疫措施，令今年首季註冊量及成交價不似預期。其後疫情放緩，政府放寬防疫，「波叔Plan」隨之發揮功效，實施至今已有半年，1000萬至1200萬元二手住宅成交量急升約30%。

「波叔Plan」令不少置業者受惠，讓有意上車或換樓的買家有更多選擇，以較低首期置業。綜合本行研究部及土地註冊處資料顯示，近半年（今年3月1日至8月19日）1000萬至1200萬元二手住宅註冊量1517宗，較前半年上升約30.7%；而1200萬至1920萬元註冊量於近半年錄1542宗，升約1.4%；同期整體二手註冊量跌約8.7%，反映以上兩類「中價樓」逆市上升，同時帶旺樓市交投氣氛。

美國加息似乎未有暫停意欲，有不少業主願意擴大物業減價幅度，冀從火熱的新盤市場中重奪注意力，吸引準買家入市，刺激二手成交。事實上，自「波叔Plan」推出後，有部分屋苑交投的確急升。以位於荃灣的海之戀為例，去年9月1日至今年2月28日逾1000萬至1200萬元的二手登記僅7宗，今年3月1日至8月19日則錄33宗，升幅逾3.7倍；海怡半島前半年41宗二手登記，近半年則44宗，則成住宅成交量之冠。

筆者認為「波叔Plan」可加快二手市場流動，特別是1000萬至1200萬元住宅。雖然本港季內或會加息，但亦嚇窒信心不足的業主，讓市場上的減價盤增加，此消彼長下，準買家若配合「波叔Plan」抓緊低息尾班車置業，隨時成為市場贏家。加息周期逼近，不論用家或是投資者，入市前均須密切注意按息走勢。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]