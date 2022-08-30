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恒指公司推「滬深港通國指」 十大成分股5隻港上市 金融消費板塊佔四成

標籤：經濟

【明報專訊】有見投資者對內地A股興趣愈趨濃厚，恒生指數公司昨刊發諮詢總結，宣布推出新國企指數「滬深港通國指」，結合國指成分股與A股「龍頭」，捕捉中國股票跨市場的全面表現。新指數納入80隻股份，剔除5隻第二上市的國企指數成分股（現國指成分股有50隻）後，目前港股及A股分別佔45隻和35隻，權重則為46%和54%，當中金融股及消費股共佔四成比重（見表1）。恒指公司董事兼指數總監黃偉雄表示，新指數在國指的離岸基礎上進一步涵蓋在岸市場，為投資者提供多一個選擇，無計劃取代國指。

明報記者 葉翠

稱不會取代現有國指 成分股比重上限8%

「新國指」以3000點作為基值，首日報3397點，以回溯測試計算，較上日微跌0.42%或14點。新指數目前總市值逾25萬億元人民幣（約28.4萬億港元），其中國指貢獻15萬億港元。十大成分股包括貴州茅台（滬：600519）、寧德時代（深：300750）等重磅股，當中港股和A股各佔一半數量（見表2），權重分別為21%和22.8%。新國指將沿用國指部分規定，包括每隻成分股比重上限訂為8%、季檢結果同日公布等。恒指公司資料顯示，貴州茅台到8月19日的權重為8.64%，高過設定的8%權重上限，但隨着備考的成分股市值變動，權重最終因而調整。

黃偉雄表示曾接觸基金及ETF（交易所買賣基金）發行商，期望年底前有新指數的投資產品推出市場。他提到國指和「新國指」各自滿足不同投資目標，例如港股基金在持倉限制下，無法選擇新國指等，加上國指本身已有成熟的生態圈，涵蓋期指、期權、強積金等產品，不認為國指未來會被取代。他又表示，難以估計新指數所涉投資產品數目、資金流入金額，會否如國指一樣成為恒指公司的旗艦指數，亦視乎市場需求而定。

符南北向交易資格

此外，黃指出，市場人士普遍認為目前市場未有領先的中國跨市場指標，認為新指數可填補這個缺口，以國指結合A股的做法是一個合理的產品擴展。內地和海外投資者亦關注成分股能否透過互聯互通交易，因此新指數設計成符合南向和北向互聯互通的交易資格，以提高其可投資性。另外，有機構投資者認為，未見推出新指數的需要，傾向自行配置資金；黃偉雄則解釋，恒指公司需顧及其他投資者的需求。

據恒指公司數據顯示，國指自2017年至今累計回報錄得28.5%跌幅；相反，以回溯數據計算，新指數回報達12.6%，歷史表現勝國指（見圖）。在中國和香港市場行業互補下，新指數的波幅亦較國指低，自2017年至今，兩者年均波幅分別為19%和22.4%。