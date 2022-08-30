moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

農行房企不良率近4% 撥備增至千億

標籤：經濟

【明報專訊】中國房地產企業今年上半年債務問題加劇，農業銀行（1288）截至上半年底，房企不良貸款率按年上升2.43個百分點至3.97%，較去年底亦升0.58個百分點。

農業銀行副行長徐瀚昨在業績會表示，現存房企貸款面臨一定壓力，主要是早前擴張較快、負債較高的少數大型民企風險正逐步暴露，不過現時的風險暴露已經較為充分，而農行的房企貸款佔整體貸款比例亦少於同業。

稱加強風險監控 不會盲目斷貸

徐瀚表示，該行會按政策要求保持房企融資渠道暢通，支持房企合理融資需求，並加強風險監控，不會盲目斷貸。農行上半年信用損失撥備按年增9.77%至1055.3億元（人民幣，下同），不良貸款率按年降0.09個百分點至1.41%，按季持平，副行長崔勇表示，上半年新不良貸款餘額、逾期率和關注類貸款率按年有所減少，目前受新冠疫情影響的行業資產質素承壓，對個人按揭也有影響，不過該行已不斷壓力測試，結果顯示風險可控。

上半年純利按年升5.5%

農行上半年純利為1289.45億元，按年上升5.5%，主要來自淨利息收入按年增長5.95%，至3002.19億元，增長由貸款餘額按年增長13.75%支持，淨利息收益率按年下跌0.1個百分點，至2.02%。副行長林立表示，該行因應國家政策向重點行業讓利，令企業貸款利率下降0.08個百分點至4%，幅度高於貸款基準利率降幅。他預期，淨利息收益率在下半年仍會承壓，但降幅會收窄。

7月中國社融增量按年收縮，市場關注下半年銀行貸款能否繼續增長，董事長谷澍表示，7月和8月該行新增貸款均高於去年同期，而截至上周末，該行已審批未貸出的企業貸款儲備按年多8000億元，料年內的新增貸款仍能保持增長。谷澍又表示，7月信貸偏弱主要受房地產預期偏弱影響，相信只是暫時，隨着支持經濟政策經過時間體驗，有效投資可望擴大、消費和房地產市場預期將會企穩，加上來自農村地區的貸款需求支持，在貸款「價縮量增」下，下半年盈利可望有平穩增長。