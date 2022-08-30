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拼多多上季調整利潤增1.6倍 勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】近年宏觀經濟及消費放緩，主打中低端市場的拼多多（美：PDD）上季表現逆市做好。截至今年6月底止3個月，拼多多收入按年增加36.4%至314.396億元（人民幣，下同），勝市場預期的236.24億元；經調整淨利潤為107.76億元，按年增加逾1.6倍，遠勝市場預期的41.95億元。截至昨晚11時，拼多多升19.8%，報約68.99美元。

稱「618購物節」平台消費強勁反彈

拼多多董事長陳磊昨於分析員會議上稱，第二季消費者信心有所回升，尤其於「618購物節」期間，反映整體消費的韌性；不過期內投資則受到外在因素而被動減少，部分推廣活動及農業項目需要延期。陳磊表示，情况或使季績表現更好，但考慮到目前的行業格局變化，認為對平台長期競爭力或有影響。

收入若按業務劃分，期內來自在線營銷服務和其他的收入為251.73億元，按年增加39.2％；交易服務收入按年增加106.7％，錄得62.16億元；商品銷售收入錄得5070萬元，按年下跌97.4%。

拼多多指出，於「618購物節」期間，平台的消費出現強勁反彈，其中手機、家電、美妝等行業按年均升逾1倍。

期內，拼多多的經營利潤按年升近3.4倍至86.97億元，股東應佔利潤按年升近2.7倍至88.96億元。拼多多財務副總裁劉珺表示，由於期內部分推廣及農業項目延期，減少上季整體費用，故認為不應將第二季盈利作為未來的參考。