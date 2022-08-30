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儲局放鷹震散亞太股 恒指保兩萬 美團吉利中海油逆市升 科指失20天線

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾重申鷹派言論，上周五（26日）震散歐美股市，「餘震」昨日續波及亞太股市。恒指昨天最多跌280點，不過重磅股美團（3690）上季業績勝預期，逆市升2.6%至186.7元，支撐恒指跌幅收窄至146點或0.7%，全日收報20,023點，不但力守20,000點大關，亦守住20天線（現為19,883點）；科指失守20天線（現為4250點），全日收跌1.23%至4249點；國指跌0.7%。

明報記者 蔡穎霖

亞太區內股市普遍走弱，日本日經平均指數跌2.7%，台灣加權指數及韓國KOSPI均跌逾2%，僅上證逆市微升0.1%跑出。港股方面，恒指獲美團、吉利（0175）及中海油（0883）支撐，吉利和中海油分別升1.7%及1.5%。美股期貨同步向下，曾跌逾200點。截至昨晚11時，道指跌286點或0.89%，納指跌1.24%。

中美審計協議各自表述

中概股挫

僵持已久的中概股審計問題，近日中美兩國終於達成協議，惟雙方詮釋出現分歧，多隻同時在美國上市的港股弱勢。嗶哩嗶哩（9626）昨天跌4.2%，網易（9999）跌1.8%，理想汽車（2015）和小鵬汽車（9868）均跌逾1%，阿里巴巴（9988）亦跌0.7%。美團雖然績後逆市走高，但昨天沽空比率及金額相對較高，分別錄得22.3%及20.9億元。

截至昨晚11時，恒指夜期報20,062點，高水39點。

昨天北水由上周五的淨流出11.5億元，轉為淨流入17.64億元，終止連續4日流出。騰訊（0700）錄得北水淨流入4.47億元，為昨天淨買入最多個股，騰訊昨天微跌0.4%至323元；逆市向上的美團則錄得4.8億元淨流出。走勢同樣跑贏大市的中海油，亦錄得7596萬元北水淨流出，該股昨天升1.5%至10.86元。

騰訊連續7日回購托價

股市表現動盪，不少港股紛紛回購托價。其中騰訊收市後披露，昨天斥資3.52億元，於場內回購109萬股，每股作價介乎317至324元，為集團於本月中業績會後，連續第7個交易日回購。

另外，小米集團（1810）昨天亦斥資5011.25萬元，於場內回購440萬股，每股作價介乎11.36至11.42元。小米昨天收報11.4元，跌3.2%。