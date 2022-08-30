moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

平保傳促匯控重組兩部門 釋1570億價值

【明報專訊】匯控（0005）主要股東中國平安（2318）傳近日再推動匯控業務重組出招，據了解，平保以獨立第三方身分，委任匯控前環球銀行及資本市場部（GBM）董事Peter Toeman發表報告。不過是次並非針對分拆亞洲業務，而是指出匯控用以辯護維持現有架構的「國際網絡」策略，不足以為工商金融（CMB）和環球銀行及資本市場部門創造價值。報告稱，若重組兩部門，直至其回報達到能夠持續抵消股本成本，應可讓股價更接近匯控有形股本，增加約200億美元（約1570億港元）的企業價值。

工商金融環球銀行

業務收入僅佔5%

報告指出，匯控CMB和GBＭ業務，是其國際網絡的核心部分，兩項業務去年77%的客戶收入與國際網絡有關，不過CMB和GBＭ的貿易部分收入，僅佔集團收入的5%，而不依賴國際網絡的現金管理和貸款業務的收入貢獻，則為前者的兩倍和三倍。兩項業務合佔集團風險加權資產的68%，報告質疑將大量資本用於表現差強人意的業務，肯定是有所不當，相對財富管理及個人銀行（WPB）回報和增長則勝過該兩部門。

匯控股價目前以有形股本12%折讓交易，報告認為可能源於地緣政治風險等不同因素，但上述部門的盈利能力差，必定是更關鍵的因素。匯控在中期業績上調明年股本回報指引至12%或以上，不過報告認為，高息環境將不能解決CMB盈利能力問題，因為英美經濟衰退，可能最終迫使當局寬鬆貨幣政策以提振經濟，預期信貸損失也難以預測。