日圓兌美元見139 跌返5周低 多隻亞洲貨幣面臨沽壓 韓圜曾失守1350關

每百日圓兌港元昨曾回落至5.6

持續加息的前景，令全球經濟衰退風險增加。美股三大指數繼上周五各跌逾3%後，昨早段續跌，道指跌約250點。德法股市午夜前下滑，英國銀行假期休市。日經指數昨跌2.66%，約3周以來首次收報在28,000點大關以下。花旗分析師Ryota Sakagami預期，全球經濟轉弱的風險，加上貨幣緊縮政策導致市場流動性減少，日經指數可能跌至24,000點，較目前水平跌約14%。此外，由於油組與盟友（OPEC+）可能減產，加上利比亞衝突加劇可能影響原油出口，抵消了美元強勢對油價的影響，國際油價昨晚升逾2%。

全球股市此前由6月的熊市低位反彈，部分由於市場押注經濟增長放慢，聯儲局稍後可能需要減息。不過，鮑威爾上周五重申維持加息遏抑通脹的必要，預期利率在一段時間維持在限制經濟增長的水平，促使投資者買入美元避險。

分析：利差令日圓受壓 或貶至140

法興銀行外匯策略師Kenneth Broux指出，鮑威爾言論反映市場此前預計聯儲局明年中開始減息的假設為時過早。投資者目前預期，聯儲局政策利率將在明年3月在3.8厘見頂，並減少對明年減息的押注。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）更顯示交易員押注9月加息0.75厘的概率升至接近七成。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨曾逼近3.5厘，是2007年11月以來最高。美國10年期國債孳息率昨升穿3.1厘，與日本同年期國債利差在2.8厘以上，為日圓帶來沽壓。

法巴財富管理駐香港首席投資顧問Grace Tam稱利差仍將對日圓構成壓力，預期日圓兌美元將貶至140。澳洲西太平洋銀行策略師Sean Callow亦預期在聯儲局9月議息會議前日圓可能跌破140關口。

市場預計日本央行短期內不會採取行動。日本央行行長黑田東彥此前在Jackson Hole表示，在工資和物價能持續增長前，除繼續實施鬆寬貨幣政策以外，別無選擇。日圓今年以來下跌16%，在G10貨幣中表現最差。韓國央行行長李昌鏞則表示，如果物價繼續失控，將與聯儲局一起加強對通脹的關注，為再次大幅加息敞開大門。他又表示，短期來看，「日圓貶值讓我很頭疼」。很多投資者認為，日本和韓國的產業很相似，當日圓走弱，韓國可能會擔心出口競爭力下降。

美匯指數今年已上漲10%以上。澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong預期，隨着市場押注主要央行激進加息，美匯指數有可能趨向110。此外，歐洲央行官員暗示大幅加息的言論，提升了市場對歐央行9月大幅加息的預期，歐元兌美元昨在1算左右徘徊。

（綜合報道）

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