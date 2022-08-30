薛偉傑：人形機械人缺剛需 蓄勢待發言過其實

一時間，內地多家證券行都發表研究報告齊聲唱好，人形機械人市場「蓄勢待發」之說甚囂塵上，多隻「機械人概念股」更因而井噴式上升，有如「元宇宙」的翻版。

但筆者認為，不論馬斯克和雷軍有多少鐵粉，以及有多少家證券行的研究報告一起畫餅，都不能改變人形機械人的技術遠遠未到成熟普及的程度，以及市場欠缺剛需和實際應用場景這些基本事實。

這些研究報告用上數十頁，來大談全球有那些公司曾經或正在研發人形機械人，連本田早在2000年發表的ASIMO也翻出來，以及內地有那些所謂機械人概念股（其實只是一些機電零部件生產商）。

但解釋看好理由的篇幅還不到一頁紙。只是簡單說，Tesla高調宣布入局人形機械人市場，有望推動人形機械人加速落地量產，令產業鏈為之振奮，內地的機電零部件生產商將因而受惠。由於一部人形機械人使用的傳感器、伺服摩打、減速器、控制器比工業機械人多出數倍，所以非常看好。

若不能量產 產業鏈何言振奮

對於人形機械人到底有那些剛需和應用場景，市場是B2B、B2C還是B2G（政府、軍工），之前已有多款先進的人形機械人無法商業化，這些報告卻隻字不提。

不錯，一部人形機械人確實可能有數十個活動關節，需要使用數十個伺服摩打，是工業機械人的幾倍。但若然不能量產，只是長期停留在原型展示階段，好像本田的ASIMO（2000年發表，2011年起再無重大升級，2018年完全停止開發，今年4月退役），以及Boston Dynamics的Atlas（2013年7月發表，至今尚未產品化）般，那對零部件市場有何拉動力，產業鏈有什麼值得振奮？

上述報告最自相矛盾的是，一方面多次說「產業鏈為之振奮」、「海內外市場為之振奮」，「市場蓄勢待發」。另一方面又承認，現階段人形機械人並未產業化，各參與者都是以研發為主，整體賽道處於相當早期的階段。

雖然人形機械人沒有統一的定義，但普遍理解都是，具有與人類相似的身體結構，包括頭部、軀幹和四肢，使用雙足行走，使用雙手工作。即是說，用四足或車輪行走的，都不算是人形機械人。

對於絕大多數特定用途或特定行業使用的機械人來說，包括工業機械人，以及送餐、吸塵、洗地、消毒等服務機械人，實在沒有需要造成人形。若刻意造成人形，反而是將簡單事情複雜化。

舉例說，家用吸塵掃地機械人有沒有需要造成兩條腿走路、兩隻手工作，筆者就非常懷疑，也不相信這種設計在清潔效率和性價比上，能夠和現時的圓餅型吸塵機械人競爭。

家庭用戶買不起

娛樂旅遊業採購有限

筆者不會說人形機械人完全沒有銷量。但其研發和製造成本都高，又欠缺剛需的應用場景，只是小眾玩意，難以大量生產。即使是要求頗高的軍用野外運輸機械人，也是以四足機械人比較適合和實用。

因此，人形機械人的市場主要局限於娛樂用途，只能出售小量給主題公園、科學館和頂級發燒友，以及作商演或短暫出租（如展覽會）。

至於一般家庭市場，其價位承受力有限，單看日本軟銀的Pepper便知。Pepper以輪子走路、並非以雙足步行，所以成本比人形機械人低得多。它的主要賣點是，能夠判斷人類情緒，並以自然語言和人類進行基本對話，最初定位是作為家庭的智慧管家或陪伴機械人。其零售價為19.8萬日圓（約1.13萬港元），另加每月1.48萬日圓（約844港元）的服務費。軟銀曾經以為，這個價位足以打開家庭市場。但實情是，絕大多數家庭都覺得它昂貴和用途有限。

除了最初幾個月以飢餓營銷的方式吸引到一些人嘗鮮之外，還未到年底，銷量已大跌。由2015年初開始發售到2020年8月停產，Pepper只累積生產了約2.7萬部。到了2021年，Pepper的每月銷量有時還不到100部，剩下約2000部庫存可能要到2023年才賣清。

一間專門為主題公園設計及製造機械人的港資公司透露，該公司成立至今約30年，賣給全球主題公園的機械人一共也只是1000多個。由於不是用雙足步行，該公司的產品也不算是人形機械人。可以想像，人形機械人市場爆發將是非常遙遠的事情。

明報記者 薛偉傑

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