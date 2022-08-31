碧桂園停中期息 稱行業寒冷超預期 上半年核心少賺七成 莫斌：現金流債務健康

明報記者 方楚茵

碧桂園在7月以「賤價」每股3.25元配售8.7億股，籌資不足28億元，一度「炸散」公司股價。在中期業績會上管理層被問及此事時，首席財務官伍碧君解畫，說很多投資者問為何「6元不配3元配（股）」，是因為當時公司債券價格仍處80至90元水平，需平衡保現金流、財務報表等影響，故集團無動作。不過，她稱，雖然當時管理層已預判市場下行，卻「沒有預判到如此寒冷，當股價跌到3元時，市場比較悲觀，銷售也不知何時回暖」，而當時債價已跌至20至30元水平，因此決定配股集資回購債券，平衡對財務報表影響。

稱配股集資為回購債券

至於集團今次停派中期息，伍碧君指出，目前市場仍比較不確定，市場銷售沒有穩定下來，認為對股東利益最大化是將資金用在合適的地方上，如維護債券市場，回購債券等。

仍錄經營現金流入53億

在市場持續低迷及疫情疊加影響下，碧桂園上半年核心純利雖大幅下降近68%，惟仍達49.1億元。總裁莫斌在業績會上多次重申會維持現金流及債務的健康，包括將在2023年中期前從黃檔變綠檔，滿足三道紅線要求。上半年集團亦從權益銷售中回籠達1702.9億元，權益回款率約92%，並錄得經營現金淨流入約為52.5億元等。

伍碧君則表示，集團一年內到期債務約150億元，規模不大。當中下半年有兩筆信用債約40億元、海外債亦有約40億元。

一年內到期債150億

稱規模不大

至於碧桂園上半年毛利率進一步由去年底17.7%，急降至上半年10.6%，伍碧君指出，目前利潤率下滑得比較厲害，主要受2017至19年間市場好時所拿的地塊地價較高，這些地塊現在部分進入結算期，加上公司處置沉澱資產影響。而目前「還不能說到底（利潤情況），市場及行業出清還沒有完全見底，同行還在出清中，銷售也沒有穩定下來，故對利潤率還有一定下跌壓考，但底部在開始突顯。